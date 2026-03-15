Tunisie: Regard sur la ligue 2 - L'incroyable percée du PSSakiet Eddaier

Avec des leaders interchangeables dans le groupe A, l'ascension aussi spectaculaire que fulgurante du Progrès de Sakiet Eddaier dans le groupe B, et pas moins de douze formations concernées par le maintien dans les deux poules, la fin de saison s'annonce particulièrement palpitante.

A sept journées de son épilogue, le championnat de la Ligue 2 n'a pas encore livré tous ses secrets, mais certaines tendances se dégagent déjà. Pour la course à l'accession et la lutte pour éviter le purgatoire, entre endurance des uns et inconstances des autres, chaque ronde nous livre depuis quelque temps son lot de surprises.

Forcément, l'on s'attend à un finish haletant avec une dernière ligne droite que les différents protagonistes devront engager sans aucun impair. Déchiffrons à présent la hiérarchie qui s'installe dans les deux poules. Dans le groupe A, c'est donc désormais l'ESHS qui caracole après avoir délogé l'UST et le CSHL.

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A la faveur de sa seconde victoire consécutive, validée du côté de Bouhajla à l'épreuve du Baath local, l'Espoir d'Hammam-Sousse a, certes, pris les commandes, mais il ne devance l'US Tataouine que d'une courte tête et les Verts du CSHL de deux unités. En effet, dans le rétroviseur du leader et fort de deux succès de rang, à la réception du Croissant Chebbien, puis en se produisant à Mégrine face à l'AMS, l'UST ne semble rien lâcher, alors que dans le même temps, le CSHL décroche dans le jeu, mais pas au classement puisque les Verts d'Hammam-Lif sont loin d'être écartés de la course au titre.

Il n'empêche que le club banlieusard éprouve des difficultés à maintenir une position. Bref, le CSHL est inconstant et cela déteint forcément sur son classement. Battu récemment par le Sfax Railways Sports, le CS Hammam-Lif marque le pas, et s'il ne veut pas nourrir de regrets vers la fin, il devra valider à la réception de l'Astre de Agareb et espérer un destin favorable, volet duel à distance avec ses devanciers. Au pied du podium à présent, récent bourreau du CSHL, le Sfax Railways Sports s'invite dans la course vers l'élite après avoir signé trois victoires consécutives.

Probablement, les premières loges ne devraient pas échapper à ce quatuor qui a creusé l'écart avec le reste du peloton. A l'embouchure de la hiérarchie du groupe A à présent, si le Sporting de Ben Arous et le Croissant de Msaken ont de la marge et peuvent même se permettre de griller un joker sans hypothéquer leurs chances de maintien, ce n'est pas le cas de pas moins de huit formations, toutes concernées par la descente à l'échelon inferieur.

Ainsi, même défait lors de la ronde écoulée, le BSB est encore en vie, fermant même la marche de la première moitié du tableau. Dans le sillage de Baath Bouhajla, l'on retrouve El Makarem de Mahdia, des Fatimides dont le dernier faux pas à Msaken les a déclassés au 8e rang. Dans le rétroviseur de l'EMM, l'Association Mégrine Sport, elle aussi piégée lors de la journée précédente par une UST déterminée, se retrouve en conséquence sous la menace du CS Chebba.

Mission impossible pour le SG ?

Dans le groupe B maintenant, la configuration du tableau met en lumière les tendances qui se dessinent, ainsi que les bouleversements et les caractéristiques dominantes qui le définissent. Jusqu'à présent, le Progrès Sportif de Sakiet Eddaier intensifie davantage ses efforts en passant la vitesse supérieure. Résultat : le PSSE compte désormais sept unités d'avance prises sur son dauphin, le Stade Gabésien.

Ce faisant, avec dix buts signés en trois matchs, le PSSE s'avance en terrain conquis et marche carrément sur l'eau. Dans ce groupe B, la concurrence a du mal a suivre la cadence imposée par le PSSE, surtout la Stayda qui peine à s'adapter au rythme imprégné par le leader. Volet poursuivants du PSSE d'ailleurs, seule l'US Ksour Essef a mis à profit la dernière journée disputée en grimpant au quatrième rang.

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