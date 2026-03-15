Tunisie: Espérance - Al Ahly - Beaumelle confiant et Msakni prêt pour le quart de finale

L'entraîneur de l'Espérance Sportive de Tunis, Patrice Beaumelle, a souligné samedi 14 mars 2026 l'importance de remporter le match aller contre le Al Ahly SC, prévu demain dimanche au stade Hammadi Agrebi de Radès, pour éviter toute difficulté lors du match retour au Caire.

Lors d'une conférence de presse, Beaumelle, accompagné du joueur Ksila Bouaalia, a assuré que tous les joueurs étaient physiquement et mentalement prêts, tout en soulignant que le club vit depuis son arrivée une atmosphère mêlant pression et motivation de la part des supporters. Il a affirmé que diriger un club de l'envergure de l'Espérance et défendre ses couleurs représente pour lui une grande fierté.

Concernant la disponibilité de Youssef Msakni, Beaumelle a indiqué que le joueur avait intensifié ses préparations physiques cette semaine et pourrait jouer soit comme titulaire, soit comme remplaçant, faisant pleinement confiance à sa capacité à contribuer au match, comme il l'avait démontré lors des phases de groupes contre Simba SC.

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Le technicien français a également précisé que les performances récentes d'Al Ahly en championnat égyptien n'étaient pas un indicateur fiable de sa compétitivité en Ligue des champions, citant en exemple des clubs européens comme le Real Madrid et le PSG, capables d'afficher des résultats irréguliers en championnat mais redoutables en compétition continentale.

Pour sa part, l'ailier algérien Ksila Bouaalia a exprimé la responsabilité majeure qui incombe à tous les joueurs et a insisté sur le fait qu'un match de quart de finale de Ligue des champions d'Afrique, et un classique Espérance - Al Ahly, ne nécessite pas de motivation supplémentaire, les joueurs étant pleinement préparés pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Il a aussi rappelé sa détermination à profiter de sa bonne forme actuelle pour marquer ou créer des occasions lors de la rencontre.

Beaumelle a conclu en affirmant que son attention est totalement concentrée sur le match de dimanche, et que discuter du retour au Caire, qui se jouera à huis clos, serait prématuré.