Tunisie: Le Conseil européen de la fatwa fixe la date de l'Aïd al-Fitr pour 2026

14 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le Conseil européen de la fatwa et de la recherche a annoncé que le premier jour de l'Aïd al-Fitr pour l'année 1447 de l'Hégire correspondra au vendredi 20 mars 2026, sur la base des calculs astronomiques du croissant lunaire du mois de Chawwal.

Selon le communiqué du secrétariat général du Conseil, la conjonction du croissant lunaire de Chawwal aura lieu à 01h23 GMT le jeudi 19 mars 2026, soit 04h23 heure de La Mecque, correspondant au 29 Ramadan 1447 H.

Le Conseil précise que la lune sera visible après le coucher du soleil le jeudi 19 mars dans certaines régions d'Amérique du Nord, dans le nord de l'Amérique du Sud ainsi qu'en Europe de l'Ouest, à l'oeil nu ou à l'aide de télescopes et instruments d'observation.

Cette annonce permet donc de confirmer que le vendredi 20 mars 2026 sera le premier jour du mois de Chawwal et de l'Aïd al-Fitr pour l'ensemble des fidèles observant le calendrier astronomique.

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Divergences en Suède sur le début du Ramadan

Le début du Ramadan 2026 a été marqué par des divergences entre les instances islamiques en Suède. Certaines organisations, se basant sur l'observation visuelle du croissant lunaire, ont fixé le premier jour du mois sacré au mercredi 18 février 2026, tandis que d'autres, suivant les calculs astronomiques, ont retenu le jeudi 19 février 2026.

À ce jour, il n'est pas encore certain que la date de l'Aïd al-Fitr soit unifiée entre toutes les institutions islamiques en Suède, laissant la possibilité d'un début différencié des célébrations dans certaines communautés.

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