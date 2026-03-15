Ile Maurice: Football - Cercle de Joachim au bout du suspense

Malgré une saison en demi-teinte, Cercle de Joachim a trouvé les ressources pour s'offrir un bol d'air frais en remportant la Republic Cup mercredi. Les Curepipiens se sont imposés 1-0 dans les prolongations contre l'ASPL 2000. L'unique réalisation du match est à mettre au crédit de Jason Ferré. Dans un match assez pauvre en occasion, la polémique s'est aussi invitée sur le pré, notamment après quelques approximations de la part de l'arbitre et de ses assistants.

∎ Brendon Citorah, capitaine du Cercle de Joachim, soulevant le trophée qui sauve en partie la saison des Curepipiens.

C'est au complexe sportif de Côte d'Or qu'a été distribué le premier trophée de la saison. Les deux formations, à l'agonie en Super League, comptaient sur cette coupe pour se refaire le moral. Evidemment, face à l'enjeu, la prudence a rapidement pris le dessus. Il y a quand même eu quelques incursions, sans gravité toutefois.

∎ Malgré l'intensité, le match a été pauvre en occasion.

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Le premier avertissement est venu de Daniel Israël à la 47e minute. A la réception d'un centre, le Portlouisien envoyait facilement le cuir au fond des filets. Son but a cependant été refusé, l'arbitre de touche signalant un hors jeu... qui paraissait inexistant. Plusieurs observateurs ont d'ailleurs critiqué cette décision. Au bout des 90 minutes d'engagement, aucun des deux adversaires n'est parvenu à faire évoluer le score, et c'est finalement dans les prolongations que Jason Ferré a trouvé la solution.

∎ L'apport de Linley Rita (à d.) a été précieux en milieu de terrain.

Pour le coach du Cercle de Joachim, sa formation n'avait pas d'autre choix que de l'emporter. «L'ASPL 2000 a proposé du beau football mais notre stratégie a fonctionné. Nous avons mis de l'intensité très tôt dans le match mais malheureusement, nous n'avons pas su concrétiser. La magie s'est opérée à travers Jason Ferré. Mais je pense qu'avec la logistique dont nous disposons, nous étions dans l'obligation de l'emporter. Nous avons fait le job, c'est le plus important», a soutenu Rajub Hemrajsingh. En face, Sarjoo Gowreesunkur souligne que sa formation est en pleine reconstruction. «On a bien préparé la finale, et il y avait un bon niveau. L'ASPL 2000 est en pleine reconstruction et les joueurs donnent un bon signal. Il y a aussi de mauvais signaux, mais nous continuons à construire. Il faut emmener le football mauricien encore plus loin et faire en sorte que ce sport soit le gagne-pain des joueurs».

Ce week-end, l'ASPL 2000 affrontera l'AS Vacoas/ Phoenix pour le compte de la 14e journée du championnat alors que Cercle de Joachim sera aux prises avec Pamplemousses.