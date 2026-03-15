Ile Maurice: Des artisans font rayonner le quadricolore

Bougies aux couleurs nationales, porte-clés écolos ou encore créations textiles, certains artisans ont redoublé d'imagination pour célébrer l'indépendance et raviver la flamme patriotique.

Sanjeev Nundran, propriétaire de Curtains & More, a l'habitude de proposer une collection à chaque occasion. «Comme je suis un fervent patriote, aux produits que nous proposons habituellement, j'en ai décliné certains sur le thème de l'indépendance ».

Il mise sur la personnalisation. «Nous essayons toujours de proposer ce que l'on ne trouve pas sur le marché local. Si quelqu'un souhaite un rideau particulier, je peux le créer sur mesure, chaque pièce devenant unique.»

Pour la fête nationale, il a imaginé une petite collection inspirée des couleurs du drapeau mauricien, histoire de ravier la ferveur patriotique. «Depuis deux ans, j'ai l'impression que ce sentiment d'appartenance se fait plus discret.» Ce qui contraste avec l'enthousiasme suscité par certaines fêtes religieuses, lui faisant penser que bon nombre de citoyens se sentent davantage appartenir à une religion ou une ethnie. «Je trouve cela dommage.»

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Il a aussi imaginé une housse décorative pour capot de voiture aux couleurs nationales. Si ce produit n'a pas rencontré le succès espéré, il rappelle que l'indépendance mérite d'être célébrée avec fierté.

Porte-clés écolos et authentiques

Marie Julie Bréville a choisi une approche originale et résolument écologique. À travers sa marque MJ Creation Mauritius, elle transforme bouchons et capsules de bouteilles, qu'elle a longtemps conservés, en porte-clés typiquement mauriciens.

Marie Julie Bréville.

Son inspiration vient de son goût pour la récupération et le recyclage. Elle reconnaît volontiers l'influence de son père, feu Tristan Bréville. L'idée des porte-clés a germé lorsqu'elle a souhaité diversifier ses produits. «Avant, je proposais surtout des créations pour les femmes. Des clientes m'ont suggéré d'en faire aussi pour les hommes.»

Pour l'indépendance, elle a choisi d'y intégrer des marques ancrées dans le paysage local. «Cela reste très mauricien.» Elle mise principalement sur les réseaux sociaux pour se faire connaître. L'emballage des produits s'inscrit aussi dans cette logique de récupération car les porte-clés sont présentés dans du papier ancien, datant des années 1970, récupéré auprès du Musée de la Photo. Papier provenant d'une ancienne imprimerie utilisée autrefois par une dame pour l'édition de ses livres et achetée par son père. Une façon de donner une deuxième vie à ces matériaux, tout en apportant une touche historique à ses créations locales.

Bougies parfumées aux couleurs nationales

Bougies de Doris

Pour Doris, créatrice derrière les bougies Light by Do, ce loisir est devenu passion. «Ce n'est pas mon métier, mais j'aime voir les différentes formes prendre vie et y ajouter des senteurs», explique-t-elle. Pour l'indépendance, elle a imaginé une série de bougies aux couleurs du quadricolore, chaque teinte étant associée à un parfum, inspiré d'arômes locaux. Le rouge est lié à la grenade, le bleu au white musk, le jaune au fruit de la passion ou au frangipanier et le vert à la verveine. Des senteurs appréciées localement. Les retours publics ont été très encourageants. «Je sens que les Mauriciens ont toujours un intérêt particulier pour cette célébration.»