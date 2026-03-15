Ile Maurice: 14 mars - La journée de π

Chaque année, le 14 mars, le monde scientifique célèbre le Pi Day, la Journée internationale de π. La date n'est pas choisie au hasard : dans le format anglo-saxon, elle s'écrit 3/14, soit les trois premiers chiffres de la constante mathématique π (3,14159...), ce nombre irrationnel et transcendant qui exprime le rapport entre la circonférence d'un cercle et son diamètre.

La tradition remonte à 1988, lorsque le physicien américain Larry Shaw organisa la première célébration au musée Exploratorium de San Francisco. En 2019, l'UNESCO officialisa la date en proclamant le 14 mars Journée mondiale des mathématiques.

Mais le 14 mars recèle une autre coïncidence remarquable : c'est également la date de naissance, en 1879, d'Albert Einstein. Celui qui révolutionna notre conception de l'espace et du temps partage ainsi son anniversaire avec la constante qui gouverne la géométrie de l'univers.