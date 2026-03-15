Ile Maurice: 14 mars - La journée de π

14 Mars 2026
L'Express (Port Louis)
Par Nicolas Frichot

Chaque année, le 14 mars, le monde scientifique célèbre le Pi Day, la Journée internationale de π. La date n'est pas choisie au hasard : dans le format anglo-saxon, elle s'écrit 3/14, soit les trois premiers chiffres de la constante mathématique π (3,14159...), ce nombre irrationnel et transcendant qui exprime le rapport entre la circonférence d'un cercle et son diamètre.

La tradition remonte à 1988, lorsque le physicien américain Larry Shaw organisa la première célébration au musée Exploratorium de San Francisco. En 2019, l'UNESCO officialisa la date en proclamant le 14 mars Journée mondiale des mathématiques.

Mais le 14 mars recèle une autre coïncidence remarquable : c'est également la date de naissance, en 1879, d'Albert Einstein. Celui qui révolutionna notre conception de l'espace et du temps partage ainsi son anniversaire avec la constante qui gouverne la géométrie de l'univers.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.