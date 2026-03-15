Ile Maurice: Une piétonne renversée par un autobus, le chauffeur prend la fuite

Une femme de 54 ans a été grièvement blessée vendredi matin à la suite d'un accident impliquant un autobus au terminal Victoria, à Quatre-Bornes. Les faits se sont produits vers 7 h 10.

La victime, une habitante de Quatre-Bornes, a été percutée par un autobus assurant la liaison Quatre-Bornes-Baie-du-Cap. Grièvement blessée, elle a été prise en charge par le SAMU puis transportée d'urgence à l'hôpital Princess Margaret Orthopaedic Centre (PMOC), où elle a été admise au service de chirurgie thoracique dans un état jugé sérieux.

Ce qui aggrave les faits : le chauffeur et le receveur ont abandonné le véhicule sur les lieux de l'accident avant de prendre la fuite, sans porter assistance à la victime. L'autobus a par la suite été conduit au poste de police dans le cadre de l'enquête.

Dans l'après-midi, une équipe de la DCIU Ouest s'est rendue à Palma, non loin d'un supermarché, où elle a interpellé un homme de 40 ans, habitant Canot. Celui-ci a reconnu être le conducteur du bus au moment de l'accident. Remis à la police de Quatre-Bornes pour les besoins de l'enquête, il a été libéré sur parole sur ordre d'un officier supérieur.

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Des tests de salive ainsi que des analyses sanguines pour l'alcootest et le dépistage de stupéfiants ont été effectués par l'équipe de l'ERS. Le test salivaire s'est révélé négatif.

Un témoin, le chef de gare âgé de 47 ans, a assisté à la scène. Son témoignage devrait s'avérer précieux pour la suite de l'enquête.

L'enquête se poursuit.