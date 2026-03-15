Ile Maurice: Une lycéenne heurtée par un motocycliste en fuite

Un délit de fuite impliquant une motocyclette a été signalé jeudi matin à un carrefour de Caroline, à Bel-Air Rivière-Sèche. La victime, mineure, a été légèrement blessée.

Les faits se sont déroulés durant la matinée du vendredi 13 mars, au niveau d'un feu de signalisation sur Descombes Road, à Caroline. Une adolescente de 15 ans, élève dans un collège de la région est, traversait la chaussée lorsque le feu piéton était vert.

Alors que les véhicules dans les deux sens étaient arrêtés conformément au signal rouge, une motocyclette rouge et noire, immatriculée et identifiée, a poursuivi sa route depuis Bel-Air Rivière-Sèche en direction de Flacq, doublant la file de voitures arrêtées. Le conducteur a percuté la jeune piétonne avant de prendre la fuite.

Heureusement, l'état de la jeune fille est jugé stable, bien qu'elle ait ressenti des douleurs au genou gauche. Elle a reçu des soins dans un centre médical local, puis s'est rendue au poste de police accompagnée de sa mère pour porter plainte.

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Selon les vérifications de la National Land Transport Authority (NLTA), la motocyclette impliquée est enregistrée au nom d'un résident de Petit Gamin, à Arsenal. Un message a été transmis au poste de police de Terre Rouge afin de confirmer l'adresse et l'identité du propriétaire. À noter qu'aucune caméra du système Safe City n'est présente aux abords immédiats des lieux.