Afrique Centrale: Présidentielle au Congo-Brazzaville - Qui sont les candidats face au président sortant Denis Sassou-Nguesso?

Les électeurs congolais sont attendus aux urnes ce dimanche 15 mars 2026, à l'occasion de l'élection présidentielle organisée par les autorités. À ce scrutin prennent part sept candidats, dont le président sortant, Denis Sassou-Nguesso, 82 ans, dont la moitié passée à la tête du pays.

Le président Denis Sassou-Nguesso est candidat pour un cinquième mandat consécutif. À chaque fois, il a été élu très confortablement.

Face à lui, six adversaires, sans poids politique selon l'opinion congolaise. Trois parmi eux se présentent pour la première fois. Le plus jeune, Destin Gavet, 35 ans, est ingénieur pétrolier de formation. À ses côtés, deux autres novices : Vivien Manangou, enseignant de droit à l'université publique, et l'inspecteur des douanes à la retraite, Mabio Mavoungou Zinga.

Trois autres n'en sont pas à leur premier essai. L'économiste de formation Joseph Kignoumbi Kia Mboungou, bientôt 74 ans, est candidat pour la cinquième fois consécutive, contre une quatrième participation pour le douanier Anguios Nganguia Engambé. Enfin, Dave Mafoula, économiste, lui aussi, revient pour la deuxième fois. Tous les trois avaient obtenu moins de 1% lors de la dernière présidentielle.

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Pas de consignes de vote des principaux partis d'opposition

Côté principaux partis d'opposition : l'Union des démocrates humanistes (UDH-Yuki) de Joseph Badiabio et l'Union panafricaine pour la démocratie sociale (UPADS) de Pascal Tsaty Mabiala ont décidé de ne pas présenter de candidats en estimant que les conditions ne sont pas réunies pour une « élection crédible ». Ils ne donnent pas non plus des consignes de vote et demandent à leurs militants de choisir qui ils veulent.

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