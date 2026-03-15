Sénégal: Coupe du Sénégal - Génération Foot, détenteur du trophée, éliminé par l'USC Saint Louis

Dakar — Le détenteur de la Coupe du Sénégal, Génération foot (GF), a été éliminée par l'Université sporting club (USC)de Saint Louis, vainqueur 4 tirs au but, vendredi au Stade Mawade Wade en huitième de finale. A l'issue du temps réglementaire, les deux équipes étaient à égalité (0-0).

En quart de finale, l'USC de Saint Louis va croiser l'Union sportive de Gorée.

Jeudi soir, Pout SC, pensionnaire de la Division régionale a créé la surprise en éliminant Essamaye FC de la Ligue 2. L'equipe a obtenu la qualification dans l'épreuve des tirs au but (5-4). Les deux formations étaient à égaliuté, 0-0, à l'issue du temps règlementaire. Pout SC va retrouver en quart de finale OSlo FA( Ligue 2).

Trois équipes de Ligue 1 (Teungueth FC, Casa sports, US Gorée), deux de Ligue 2 (Oslo, Diambars), deux de Nationale 1 ( EJ Fatick, USC Saint Louis) et une de division régionale (Pout SC) vont disputer les quarts de finale en mi-avril.

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-- Voici les résultats des huitièmes de finale de la Coupe du Sénégal :

. Diambars-HLM : 0-0 (4 tirs au but à 3)

. US Gorée-Don Bosco : 3-0

. DUC-Oslo FA : 1-2

. Dakar Sacré Coeur-Casa Sports : 0-2

. Jamono de Fatick-EJ Fatick : 0-1

. Pout SC-Essamaye FC : 1-1 (5 tirs au but à 4)

. USC Saint-Louis-Génération Foot: : 0-0 (4 tirs au but à 2)

-- Le tableau des quarts de finale de la Coupe du Sénégal :

. Casa sports ( Ligue 1)-EJ Fatick (Nationale 1)

. US Gorée ( Ligue 1)-USC Saint Louis (Nationale 1)

. Oslo( Ligue 2) - Pout SC( Nationale 1)

. Tengueth FC (Ligue 1)- Diambars (Ligue 2)