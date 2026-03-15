Sénégal: Rassemblement contre les 'agressions' au Moyen-Orient, le 27 mars à Dakar

14 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

SÉNÉGAL -SOCIÉTÉ -IRAN

Dakar, 14 mars (APS) - Mouhamed Barro, coordinateur du comité Sénégal contre la guerre en Iran, a annoncé vendredi l'organisation le 27 mars à 15h d'un rassemblement à la place de l'Obélisque, visant à faire entendre le "sentiment du peuple sénégalais "face à ce qu'il qualifie d"'agressions" au Moyen-Orient.

"Aujourd'hui, nous organisons ce panel, mais il a été décidé qu'un grand rassemblement se tiendra le 27 mars à la place de l'Obélisque, afin d'exprimer le sentiment du peuple sénégalais et la position du Sénégal face à cette agression ", a-t-il déclaré, évoquant notamment le conflit à Gaza qu'il qualifie d"'opération génocidaire non déclarée ".

S'exprimant à l'issue d'un panel sur la situation géopolitique régionale, M. Barro a indiqué que ce rassemblement sera l'occasion pour les populations, les partis politiques, la société civile et les chefs religieux de manifester leur soutien à l'Iran, à la Palestine et à l'ensemble des peuples opprimés.

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M. Barro a souligné que la question iranienne ne peut être isolée de celle de la Palestine et des enjeux africains. Il a annoncé que la mobilisation vise aussi à soutenir Cuba, le Venezuela et l'ensemble du Sud global.

Le coordinateur a appelé toutes les autorités sénégalaises à participer à ce rassemblement, tout en soulignant le soutien déjà exprimé par Serigne Mountakha Mbacké, Khalife de Touba, aux actions de solidarité envisagées.

Selon lui, des actions de mobilisation seront également menées dans d'autres localités du pays, notamment à Tivaone, Kaolack et Ndiassane, entre autres foyers religieux , pour renforcer la participation du peuple sénégalais à cette initiative de soutien à l'Iran, à la Palestine et aux peuples opprimés.

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