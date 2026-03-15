Sénégal: Huit inventions présentées à la 51ème édition du Salon de Genève (communiqué)

Dakar — Le ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de l'Innovation présente à la 51-ème édition du Salon international des inventions en cours à Genève (Suisse), huit inventions qui sont "toutes des solutions à nos problèmes de développement".

"Le Sénégal est le seul pays d'Afrique qui est présent à ce Salon international des inventions de Genève avec huit inventeurs envoyés par le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation", rapporte un communiqué du ministère.

Les inventions concernent plusieurs domaines, notamment l'agriculture, la santé, la pêche, les ressources minières, la production énergétique, le génie chimique, l'industrie alimentaire, l'entrepreneuriat, la géographie environnemental et la promotion de la santé communautaire et nutritionniste.

"Il faut les montrer au monde pour développer des partenariats et aider ces inventions à passer à l'échelle prototypage pour être des solutions concrètes", a expliqué Pr Hamidou Datt, directeur de la Recherche et de l'Innovation, chef de la délégation, cité par le texte.

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Devant la responsable du Salon, Audrey Moriceau, qui a reçu la délégation, rapporte le texte, Pr Datt a fait l'état des lieux de la recherche et de l'innovation, expliquant "une valorisation de la recherche académique avec des implications dans la vie quotidienne et le développement socio-économique".

"L'idée est de changer de paradigme de recherche. Au lieu d'avoir une recherche forcément académique mais faire de la recherche un véritable levier de croissance économique. C'est pourquoi il y a des actions concrètes qui sont prises par les autorités", a-t-il expliqué.

Coordonnateur du projet Sensat au Mesri, Pr Gayane Faye, également membre de la délégation, a estimé que le spatial est aujourd'hui devenu un acteur incontournable dans la mesure où cela permet de mieux gérer les catastrophes naturelles, de prendre les bonnes décisions pour une meilleure productivité, rapporte le texte.

Près de 1000 inventions dans le domaine de l'énergie, de la santé, de l'agriculture, de l'industrie alimentaire, des biens et services, venues de partout dans le monde sont présentées au cours de ce Salon prend fin dimanche avec la publication des meilleures inventions.