Sénégal: Diourbel - Le collège Paul VI inaugure 18 nouvelles salles de classe et ouvre le second cycle

14 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Diourbel — Le collège Paul VI de Diourbel est entré dans une nouvelle phase de son développement avec la construction de dix-huit nouvelles salles de classe, permettant à l'établissement d'ouvrir le second cycle avec la création de classes de seconde.

La cérémonie d'inauguration de ces nouvelles infrastructures est prévue mercredi prochain en présence des autorités administratives locales, des autorités académiques ainsi que des responsables religieux de l'Église.

La construction de ces nouveaux locaux a été financée par des partenaires suisses, notamment les ONG Hand für Africa, Partners Group et Kinder in Not, pour un coût global estimé à 152 millions de francs CFA.

Les travaux ont démarré en juillet 2024 et sont aujourd'hui entièrement achevés, a déclaré le directeur du collège, Frère Alexis Kombate, lors d'un point de presse tenu en prélude à la cérémonie d'inauguration.

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"Le collège était devenu exigu. Nous manquions réellement de salles de classe, alors que la demande ne cessait d'augmenter, car Diourbel n'est plus la même ville qu'à la création de l'établissement en 1978", a-t-il expliqué, relevant que les effectifs de l'établissement sont passés cette année de 400 à près de 600 élèves.

Frère Alexis Kombate a également souligné que ces nouvelles infrastructures ont permis au collège de lancer cette année le second cycle, offrant ainsi aux parents la possibilité de maintenir leurs enfants dans le même établissement, du préscolaire jusqu'à la classe de terminale.

Il a par ailleurs rappelé que le collège Paul VI avait enregistré l'année dernière un taux de réussite de 97,7 % au Brevet de fin d'études moyennes (BFEM).

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