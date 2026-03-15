Sénégal: La directrice du CROUS de Diamniadio promet de valoriser l'excellence des femmes pour créer les conditions du changement positif

Diamniadio — La directrice du Centre des oeuvres universitaires et sociales (CROUS) de l'Université Ahmadou Makhtar Mbow de Diamniadio, Fama Dieng Ndiaye, a rendu, vendredi, un vibrant hommage aux femmes, assurant qu'elle compte valoriser leur excellence, pour ensemble, créer les conditions du changement.

"Nous luttons contre les discriminations, nous valorisons l'excellence, nous créons les conditions du changement", a-t-elle indiqué intervenait lors de la Journée internationale des droits des femmes.

Placée sous le thème : "Foi, valeurs et engagement citoyen : construire ensemble l'égalité", la rencontre était organisée par l'amicale des femmes du CROUS de Diamniadio. Des femmes juristes et des spécialistes en genre et droits des femmes ont animé une conférence autour de ce thème.

Fama Dieng Ndiaye a en outre assuré que les femmes "font vibrer le CROUS Diamniadio", précisant que dans son institution, les différents services et départements "les femmes pilotent, les femmes financent et les femmes assurent la continuité" de sa mission.

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"Le leadership féminin au CROUS de Diamniadio n'est pas au vain, non, mais c'est une réalité, une énergie structurelle", a ajouté Mme Ndiaye.

Elle a assuré que les femmes du CROUS de Diamniadio de par leur engagement quotidien, leur sens du devoir, et leur compétence, "contribuent chaque jour à la qualité et à l'excellence de son institution. "Je vous encourage à poursuivre avec détermination, confiance et ambition", a-t-elle lancé aux femmes venues nombreuses à cette activité.

Les femmes du CROUS de Diamniadio ont, lors de cette activité, offert des kits alimentaires aux participants pour la rupture du jeun et des tickets aux étudiants, ainsi des serviettes hygiéniques aux étudiantes de cette Université publique.