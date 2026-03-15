Sénégal: Géopolitique - Le général Alioune Samba met en garde contre les risques d'escalade nucléaire

- Le général à la retraite El Hadji Alioune Samba, ancien ambassadeur du Sénégal en Iran, a exprimé vendredi ses inquiétudes face aux tensions autour du programme nucléaire au Moyen-Orient, mettant en garde contre les conséquences d'une éventuelle escalade impliquant des armes atomiques.

"Toute confrontation impliquant des capacités nucléaires représenterait un danger majeur pour l'ensemble de la planète.La bombe nucléaire n'est pas un jouet. Ses effets dépassent largement les zones ciblées ", a-t-il averti, citant l'exemple de la catastrophe de Tchernobyl (avril 1986) dont les retombées radioactives avaient été ressenties jusqu'en Afrique.

Il intervenait au panel consacré à la situation géopolitique au Moyen-Orient en présence de l'ambassadeur de la Republique d'Iran au Sénégal , Hassan Asgari. Cette rencontre a été organisée par le comité SOS Sénégal contre la guerre en Iran, une plateforme regroupant plusieurs organisations de la société civile, des mouvements de jeunesse et des partis politiques.

L'initiative entre dans le cadre dans le plan d'action de ce comité vise à sensibiliser l'opinion sur la situation en Iran.

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Selon lui, les programmes nucléaires dans la région remontent à plusieurs décennies. "La centrale nucléaire israélienne a débuté dans les années 1960, en même temps que certains programmes nucléaires dans d'autres pays ", a-t-il dit, évoquant notamment le site de Centre nucléaire de Dimona.

Le général Samba a rappelé qu'à la même période, les puissances occidentales avaient fourni à Téhéran un réacteur nucléaire destiné à des usages scientifiques et médicaux, toujours en activité aujourd'hui.

L'ancien diplomate a également rappelé que les bombes nucléaires modernes sont beaucoup plus puissantes que celles utilisées par les États-Unis lors des bombardements de Hiroshima et de Nagasaki en 1945.

Pour le général Samba, ces réalités devraient inciter les puissances internationales à privilégier les solutions diplomatiques afin d'éviter une escalade aux conséquences imprévisibles.

Il a également évoqué l'importance stratégique du détroit d'Ormuz, par lequel transite une part importante du pétrole mondial, estimant que toute déstabilisation de cette zone aurait des répercussions économiques majeures, notamment pour des partenaires économiques comme la Chine.

Le général Samba a enfin exprimé son étonnement face à certaines décisions stratégiques des grandes puissances, appelant à une meilleure compréhension des réalités géopolitiques de la région afin d'éviter une aggravation des tensions.