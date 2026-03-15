Sénégal: Thiès attend du président la relance des chemins de fer, pour devenir une capitale économique (maire)

Thiès — La ville Thiès attend surtout du président de la République, qui sera son hôte de marque lors de la prochaine fête de l'indépendance, la relance des activités du chemin de fer, une "surpriorité" parmi d'autres investissements nécessaires, pour faire de la cité du rail la capitale économique du pays, a indiqué jeudi le maire Babacar Diop.

"Le problème de Thiès est économique. C'est pourquoi nous attendons du président de la République la relance des activités des chemins de fer, (de) faire de Thiès une capitale économique, (de) réorienter les investissements du Sénégal vers Thiès", a dit

Babacar Diop.

L'édile de la cité du rail accordait un entretien à l'APS, après avoir reçu en audience son directeur général, Momar Diong. "Ce qui a façonné, socialement, économiquement culturellement et même politiquement [la ville de Thiès], c'est le chemin de fer", a insisté le maire.

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"Ce qui a fait la ville de Thiès, qui lui a donné son rayonnement, ce qui en a fait la ville la plus africaine de notre pays, c'est le chemin de fer", a-t-il dit.

" Ici à Thiès, il y a quartiers où vous pouvez trouver des Dahoméens (Béninois), des ressortissants du Soudan français (actuel Mali), de la Haute Volta (actuel Burkina), a noté l'édile, qui estime que la relance économique de la ville "passe par le chemin de fer", qui est "la surpriorité".

Les premiers leaders politiques de la ville étaient aussi des syndicalistes issus des chemins de fer. Parmi eux, Ibrahima Sarr, Aïnina Fall, Abdoulaye Ba.

"Le chemin de fer va non seulement permettre à Thiès de revivre, mais aussi aux autres villes qu'il traverse et qui sont mortes économiquement aujourd'hui, de renaître", estime Babacar Diop.

Soulignant l'importance du transport ferroviaire dans l'ambition d'industrialisation d'un pays, M. Diop lance: "on parle beaucoup de souveraineté, d'industrialisation, je ne vois pas comment on peut bâtir le développement sans un instrument comme le chemin de fer".

Il décrit aussi le rail comme un "instrument diplomatique", évoquant l'impact qu'aurait, par exemple, une voie ferrée qui relierait Dakar à Abidjan et Ouagadougou.

La relance économique de Thiès doit aussi passer par le développement d'industries, estime-t-il. "Ici à Thiès, il y a la NSTS (Nouvelle société textile sénégalaise) qui, à elle seule, peut créer 3.000 emplois.

"Notre actualité sociale, c'est la question de l'emploi. Thiès ne vit pas économiquement, bien qu'elle soit ceinturée par des entreprises", dit le maire, qui déplore que ces sociétés entretiennent un "rapport d'exploitation" avec la ville de Thiès.

Ces grandes sociétés (GCO, ICS...) ne se situent pas géographiquement dans la ville de Thiès, donc elles payent des taxes dans leur commune de résidence, mais beaucoup de.leurs activités se passent à Thiès.

Du coup, elles ne lui apportent que pollution sonore, embouteillages, et parfois des accidents, sans aucune contribution en termes de développement ni de positionnement, déplore-t-il.

"Si tous ces investissements du gouvernement sur Diamniadio étaient réorientés vers Thiès, ce serait plus intéressant, même pour le Sénégal", suggère l'élu local, plaidant pour que la ville de Thiès soit dotée d'industries et d'infrastructures à tous les niveaux.

"Nous en avons besoin notamment de ponts et d'auto-ponts, parce que ces dernières années, cette ville a beaucoup grandi et continue son expansion. Thiès a besoin de nouvelles routes pour connecter ses nouveaux quartiers à la ville", a plaidé Babacar Diop.

Il a dit que le patrimoine routier reste aussi une priorité, vu qu'une bonne partie du réseau routier a été perdu. D'où l'urgence, selon lui, d'entretenir l'existant pour ne pas le perdre aussi, mettant en garde contre des "difficultés majeures", dans la nouvelle ville en gestation, si ces préoccupations ne sont pas prises en compte.