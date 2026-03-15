Sénégal: La marche vers Paques - Oeuvres de miséricorde corporelles - Abbé Jules Bienvenu Bassène appelle à l'amour du prochain

Le carême est ce temps favorable de retour à Dieu de tout notre coeur, de tout notre être et de toute notre vie dans le jeûne, la prière et le partage.

Ainsi pour mieux vivre ce Carême, Abbé Jules Bienvenu Bassène, Vicaire à la Paroisse Notre Dame de Lourdes de Saint-Louis et par ailleurs Directeur de Caritas du diocèse de Saint-Louis, invite les chrétiens à pratiquer des oeuvres de miséricordes c'est-à-dire à aimer son prochain comme le Père nous a aimé. Enseignement !

« Le premier à avoir posé des oeuvres de miséricorde corporel est Dieu Lui-même :

- quand le peuple a eu faim dans le désert, Dieu lui a donné la Mane ;

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- quand le peuple a eu soif, Il lui a donné à boire l'eau du rochet ;

- quand le peuple est malade du fait de la morsure du serpent, Dieu guérit son peuple avec le signe du serpent de bronze.

Donc pendant ce Carême, nous sommes invités à l'imitation de Dieu, en posant des actes de miséricordes corporel. C'est-à-dire donner à manger à celui qui a faim, donner à boire à celui qui a soif, accueillir l'étranger, vêtir celui qui est nu, visiter les prisonniers et les malades...

Les oeuvres de miséricorde corporelle sont des actions concrètes de charité chrétienne (Matthieu 25) répondant aux besoins vitaux du prochain : nourrir l'affamé, donner à boire, vêtir le démuni, loger l'étranger, visiter les malades/prisonniers, et ensevelir les morts. Elles témoignent de la dignité humaine et actualisent l'Évangile au quotidien.

Les 7 oeuvres de misericorde corporelle :

Donner à manger aux affamés :Aide directe, banque alimentaire, partage de repas.

Donner à boire à ceux qui ont soif :Assurer l'accès à l'eau potable.

Vêtir ceux qui sont nus :Fournir des vêtements, donner aux associations.

Loger les pèlerins (ou accueillir l'étranger) :Hospitalité, aide aux réfugiés ou sans-abris.

Visiter les malades :Assistance, présence, soutien aux personnes souffrantes.

Visiter les prisonniers :Soutien moral, écoute, aide à la réinsertion.

Ensevelir les morts : Funérailles dignes, visite au cimetière, soutien aux familles.

Inspirées par la parabole du Jugement dernier (Matthieu 25), les oeuvres de miséricorde corporelles sont le "visage" de l'amour de Dieu pour les plus démunis. Créés à l'image et à la ressemblance de Dieu ; nous avons pour vocation à être parfait comme Lui, Dieu notre Père est parfait, et aussi à accomplir des oeuvres bonnes dans notre vie afin de rendre Dieu présent et à manifester au monde l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous.

Tout ce que tu auras fait à l'un de ces petits c'est à moi que tu l'as fait, nous dit Jésus. Aujourd'hui, cela inclut l'aide aux toxicomanes, l'accompagnement des personnes âgées, et la sauvegarde de la "maison commune" (écologie), la gestion et la protection de notre environnement. Ainsi donc Soigner le corps, c'est toucher la "plaie du Christ" vivant, rendant la foi tangible.

Pour conclure, ces actes doivent être posés avec gratuité, joie et sans jugement, mais simplement dans le seul but de faire à plus d'un les merveilles de notre Seigneur et l'Amour de Dieu : Seigneur tu m'as confié cinq talents, voilà j'en ai gagné cinq autres.

Ces oeuvres, souvent liées aux oeuvres de miséricorde spirituelle (consoler, pardonner), nous invitent à devenir des « bons Samaritains » dans notre quotidien. Ce faisant, nous sommes dans l'imitation de Dieu. »