A peine trois mois après la signature du décret déclarant d'utilité publique le Plan d'urbanisme de détail (PUD) de la bande nord des filaos, les collectifs de la cité Chérif Abdoulaye Thiaw Laye à Malika VDN3 tirent la sonnette d'alarme. Ils dénoncent la délivrance de quitus à des individus non-membres alors que le nouveau PUD, censé encadrer l'attribution des parcelles, ne serait pas encore validé par la commission ad hoc.

L'espoir suscité par le décret n°2025-1923 du 27 novembre 2025, déclarant d'utilité publique le Plan d'urbanisme de détail (PUD) couvrant la bande nord des filaos, de Guédiawaye à Malika et Tivaouane Peulh, serait-il en train de se transformer en désillusion pour les 3 500 membres des collectifs du regroupement de la cité Chérif Abdoulaye Thiaw Laye, à Malika VDN 3 ?

La question mérite d'être posée. En effet, à peine trois semaines après la sortie de remerciement des membres de ce regroupement de la cité Chérif Abdoulaye Thiaw Laye, adressée au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et au Premier ministre, Ousmane Sonko, pour la signature de ce décret rendu public le 18 février dernier, Libasse Diagne, coordonnateur du collectif Dialoba, un des cinq collectifs qui forment ce regroupement, sonne de nouveau l'alerte.

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Dans un nouveau communiqué transmis à notre rédaction, Libasse Diagne dit, « attirer l'attention des autorités et de l'opinion publique sur quelques incohérences constatées dans le traitement de ce dossier par les services compétents et la commission ad hoc ». Parmi ces incohérences, il pointe notamment ce qu'il qualifie de dilatoire de la Direction générale de l'Urbanisme et de la DGSCOS, qui refusent de délivrer à leurs collectifs le quitus, invoquant l'indisponibilité du PUD (Plan d'urbanisme de détail), lequel ne serait pas encore validé par la commission ad hoc.

« Nous avons saisi à plusieurs reprises la Direction générale de l'Urbanisme et la DGSCOS, chargées de l'application du décret n°2025-1923 du 27 novembre 2025, pris par le président de la République pour régulariser les titres de propriété de plus de 3 500 membres des cinq collectifs de la cité Chérif Abdoulaye Thiaw Laye à Malika VDN 3, afin d'obtenir la délivrance du quitus. Mais notre demande est restée sans suite sous prétexte que le nouveau réaménagement du PUD n'est pas encore validé par la commission ad hoc », a-t-il expliqué avant de faire remarquer.

« Pourtant, nous avons constaté la délivrance effective de quitus à des individus non-membres de nos cinq collectifs par la DGSCOS dans l'un des sites des collectifs, sur la base de l'ancien PUD. Certains d'entre eux ont même partagé des annonces de vente de parcelles à 18 millions, objets de quitus, dans le site Dialoba, sur des groupes WhatsApp, alors que les services compétents nous ont indiqué que le PUD déclaré d'utilité publique n'est pas encore disponible.»

Face à cette situation, le coordonnateur du collectif Dialoba dit alerter le président de la République, le Premier ministre, les directeurs des services concernés ainsi que la commission ad hoc sur « cette situation confuse qui ressemble à une négligence incompréhensible ou à une tentative de sabotage déguisée de la commission ad hoc à l'égard des collectifs ». Car, martèle-t-il, « sans la validation du nouveau réaménagement du PUD, les quitus ne devraient pas être délivrés. Le nouveau PUD constitue un outil de référence pour situer les parcelles et les assiettes attribuées et éviter toute confusion ou litige éventuel »