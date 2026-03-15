Après une pause observée hier, vendredi, l'équipe du Sénégal retrouve le parquet du colisée José Miguel Agrelot de San Juan (Porto Rico), pour le duel qui l'opposera ce samedi 14 mars (18 h) à la Nouvelle-Zelande dans le cadre de la 3e journée du tournoi de qualification à la Coupe du monde 2026.

Au sortir de deux défaites concédées devant les Etats-unis et l'Espagne, les Lionnes seront en quête de victoire pour espérer décrocher l'une des trois places qualificatives pour le Mondial 2026 de septembre prochain en Allemagne. Le Sénégal affrontera demain dimanche l'équipe de Porto Rico pour terminer son tournoi ce lundi face à l'Italie.

Malmenée par les Etats-unis(46-110) et débordée part l'équipe de l'Espagne (84-51), l'équipe du Sénégal dispute ce samedi son troisiéme match dans le groupe B des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Ce sera face à la Nouvelle Zelande. Les Lionnes vont jouer leur va-tout sur le parquet du Colisée José Miguel Agrelot de San Juan. Elles viseront une premiére victoire qui leur permet de croire encore à leur chance de décrocher lors de leur derniére rencontre contre l'Italie et le Porto Rico, pays hôte, l'une des trois premières places qualificatives. Dans cet élan, les coéquipières de Khadija Faye et de Néné Ndiaye, devront hausser un peu plus le niveau de jeu.

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Si elles ont pu montrer un meilleur visage contre la team espagnol, avec plus de combativité, les Lionnes devront profiter de la pause observée hier, vendredi pour gommer les lacunes défensives et retrouver une meilleure réussite sur les tirs. Cette panne d'adresse, ces manques d'automatismes et ces nombreuses approximations dans le jeu sénégalais dénote un temps extrêmement court de quatre jours de leur stage de préparation.

Dans son analyse, le sélectionneur Cheikh Sarr a souligné que cette rencontre avait permis d'évaluer l'organisation défensive afin d'en tester l'efficacité face à différents styles d'équipes à l'avenir. «Nous n'avons pas décidé de jouer cette défense face USA. Nous avons choisi de l'appliquer contre l'Espagne parce que nous allons affronter trois équipes différentes dans les prochains jours La défense est solide, mais la rotation est parfois lente au milieu.

Nous corrigerons cela la prochaine fois », explique-t-il après la défaite contre l'Espagne (84-51). Le technicien souligne avoir entamé le travail d'analyse en vue de ce duel face à la Nouvelle-Zélande. «Nous avons déjà commencé le rapport de scouting. En retournant à l'hôtel, nous verrons la meilleure manière de le partager avec les joueuses. Nous savons que la Nouvelle-Zélande est agressive, rapide et possède de bons shooters. Nous devons corriger ce qui s'est passé. Nous avons fait 25 pertes de balle et cela ne se reproduira pas samedi», a-t-il précisé.

Pour le Sénégal, l'objectif sera clair, il s'agira de remporter deux prochains matchs pour espérer terminer parmi les trois premiers de ce groupe B et valider son ticket pour le Mondial prévu en septembre prochain à Berlin en Allemagne. Les Lionnes enchaînent en affrontant demain dimanche l'équipe de Porto Rico avant de terminer son tournoi ce lundi avec un duel face à l'Italie.