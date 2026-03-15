Afrique: Ligue 1 (19e journée) Casa-AJEL, le choc au sommet

Le championnat de Ligue 1 reprend demain dimanche pour le compte de la 19e journée. Solidement installée à la tête du classement, l'AJEL de Rufisque relance la course avec le déplacement assez périlleux qui l'opposera au Casa Sport.

Derrière cette affiche phare de cette journée, la bataille cette 19e journée sera cruciale pour la Linguère, HLM, Guédiawaye et Camberène qui occupent le bas du classement et engagés dans la lutte pour le maintien.

Le duel qui opposera au stade Aline Sitoé Diatta, le Casa Sports et l'AJEL de Rufisque sera au sommet de la 19e journée qui démarre demain dimanche. Solides aux commandes suite à une quatriéme victoire consécutive, les Rufisquois auront comme objectif de poursuivre leur bonne dynamique et de tenir encore à bonne distance leurs suivants immédiats que sont l'Us Gorée et Teungueth FC.

Le déplacement ne sera moins périlleux face aux Ziguinchoroise (4e ; 27 points). Deux jours après la qualification pour les quarts de finale de la Coupe du Sénégal, suite à une probante victoire contre Dakar Sacré Coeur, le Casa sports aura un bon coup à jouer à domicile. Car un succès pourrait leur permettre d'intéger et de talonner le leader.

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Également qualifiée en quarts de finale de la Coupe du Sénégal l'US Gorée (2e, 31 pts) reçoit au stade Djaguily Bagayokho, la Linguère de Saint-Louis (12e, 17 pts). Il s'agit pour le club insulaire d'enchaîner une deuxième victoire afin de maintenir sa place de dauphin et surtout rester au contact du leader AJEL.

Surpris à domicile par Guédiawaye FC, le club saint-Louisien aura quant à lui, à coeur de se relever et de replacer. A trois petits points de la lanterne rouge, le club du Nord se méfiera d'une nouveau revers qui sera sans doute malvenu dans la course dans la lutte pour le maintien.

Ralenti après sa courte défaite (0-1) concédée dans le derby rufisquois qui l'a opposé à Génération foot, le Teungueth FC (3e, 28 pts+6) accueillera pour sa part la Sonacos de Diourbel (15e, 16 pts). Battus (0-2) à domicile par le stade de Mbour et relégués dans la zone rouge, les Huiliers devront lutter ferme pour éviter une nouvelle défaite et relancer leur course.

Au même moment, le Jaraaf de Dakar et Waly Daan (6e, 24 pts+2) seront aux prises. Après un début de saison poussif, marqué par neuf matchs de championnat sans victoire, les «Vert et Blanc» (8e ; 22 points) voudra inverser la tendance et se remettre dans le sens de la course.

Reléguée à la derniére place lors de la précédente journée, l'ASC Cambéréne (16e, 15 pts-11) cherchera à relancer lors de la réception au Stade Municipal des Parcelles Assainies, l'US Ouakam ( 7e ; 22 points). Ce derby est considéré comme l'affiche phare de 19e journée. Les autres affiches, opposera Dakar Sacré-coeur ( 11e ; 20 points) à l'Asc HLM (13e ; 17 points) et le Stade de Mbour( 10e ; 20 points) à l'AS Pikine (9e ; 21 points). La 19e journée sera clôturé mardi prochain avec la rencontre qui opposera au stade Amadou Barry, Guédiawaye FC, premier non relégable (14e, 16 points) à Génération foot (5e ; 25 points).

Programme 19e journée :

Dimanche 14 mars

US Gorée-Linguère

ASC Cambérène-US Ouakam

Jaraaf-Wally Daan FC

Teungueth FC-SONACOS

Dakar Sacré-coeur-HLM

Stade de Mbour-Pikine