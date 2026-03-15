Une cérémonie de clôture d'une session de formation ayant regroupé une centaine jeunes bénéficiaires, porteurs de projet Agri-jeunes au niveau des Fédération des organisations des producteurs de Kane-Kane, s'est tenu hier vendredi dans la commune de Touré Mbonde.

Les bénéficiaires ont reçu chacun une attestation de fin de formation. Les modules de cette formation d'un mois ont portes sur les techniques d'embouche bovine, les techniques d'aviculture mais aussi sur les techniques de commerce de produits locaux.

A cela vienent s'ajouter des modules sur des techniques de gestion financière, l'entreprenariat des jeunes en milieu rural.

Le maire Ibra Kane, président de la Fédération des organisations de producteurs de Kane-Kane, dans la commune de Touré Mbonde, explique : « cette formation vient pour accompagner techniquement ces jeunes qui ont été identifiés et porteurs de projets. Ils ont été sélectionnés parmi d'autres jeunes qui ont été choisis par le projet Agri-jeunes, via la Fédération des organisations des producteurs de Kane-Kane.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ces jeunes sont tous accompagnés, avec des subventions financières et matérielles d'une valeur de 750.000 FCFA par jeune, pour les jeunes en formation-insertion. En ce qui concerne les jeunes entrepreneurs, la somme peut aller jusqu'à plus de 750.000 FCFA voir un million pour tout jeune choisi ».

Et il poursuit : « on ne peut pas financer des jeunes sans leur donner des compétences techniques pour qu'ils puissent mener à bien leurs activités. Cela permet de fixer les jeunes dans leur terroir et leur permet de gagner quelque chose. Dès notre accession à la tête de la mairie, nous n'avions pas vu des jeunes qui ont été financés. Nous pouvons compter aujourd'hui jusqu'à 300 jeunes qui ont été formés, financés et accompagnés dans le cadre du projet Agri-jeunes au niveau de la zone.

Cela veut dire qu'on a réduit le taux de chômage des jeunes dans la zone. On ne se limite pas seulement aux jeunes diplômes ; mais il y a également des jeunes non-diplômés. Les bénéficiaires qui ont subi cette formation ont reçu chacun une attestation. »

Pour madame Mame Diarra Diop, bénéficiaire de son état, cette formation lui a « permis de pratiquer de l'embouche bovine. On nous a également appuyé en aliments de bétail. On nous avait remis deux boeufs, aujourd'hui, je me retrouve avec 3 boeufs. Nous sommes prêts à accompagner d'autres femmes. Nous sommes restes dans nos terroirs et nous continuons à pratiquer l'élevage », a-t-elle conclu.