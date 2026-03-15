Tunisie: Les marques asiatiques dominent les ventes de voitures en Tunisie

Le marché automobile en Tunisie a enregistré une dynamique positive durant les mois de janvier et février 2026, avec une hausse des ventes de 7,54 % par rapport à la même période de 2025, portant le nombre total de véhicules écoulés à 8 880 unités, selon les données de la Chambre nationale des concessionnaires et des constructeurs de l'UTICA.

Les marques asiatiques continuent de dominer le marché tunisien à travers les concessionnaires agréés. Parmi les cinq marques les plus vendues, quatre sont asiatiques (japonaises et sud-coréennes), avec des ventes comprises entre 571 et 1 117 véhicules.

Dans le segment des véhicules utilitaires et camionnettes légères, une marque japonaise conserve sa position de leader avec plus de 31 % de part de marché. Ses ventes ont connu une progression record de 208 % par rapport à 2025, reflétant une demande accrue des acteurs économiques. Une marque française se classe en deuxième position.

Ventes de voitures populaires : légère baisse

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Le segment des voitures populaires a enregistré un léger recul, passant de 1 149 unités en janvier-février 2025 à 1 103 véhicules en 2026. Ce marché est principalement assuré par sept concessionnaires agréés, majoritairement asiatiques, avec toutefois une marque européenne occupant la première place en termes de ventes.

Les prix pratiqués pour ce segment varient entre 30 000 et 34 800 dinars.

Par ailleurs, les statistiques de février 2026 confirment la progression continue des marques asiatiques, en particulier chinoises, enregistrant des croissances à trois chiffres, signe d'un changement des préférences des consommateurs tunisiens vers des options technologiques abordables et compétitives.

Le marché parallèle de l'automobile connaît également une croissance, avec 4 515 véhicules écoulés depuis le début de l'année, soit une hausse de 17,85 % par rapport à 2025 (3 831 unités). Ce circuit attire de plus en plus de consommateurs et petits commerçants cherchant à se procurer des véhicules à moindre coût.

Les marques européennes dominent ce marché, indiquant que les consommateurs continuent de privilégier ces marques, même en dehors des réseaux officiels.