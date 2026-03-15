Tunisie: Jendouba - Une première opération de prothèse totale du genou réussie à l'hôpital régional

L'équipe de chirurgie orthopédique de l'Hôpital régional de Jendouba a récemment réalisé avec succès une opération de pose d'une prothèse totale du genou chez un patient souffrant d'une arthrose avancée de l'articulation. L'intervention s'est déroulée sous la supervision du docteur Seifeddine Mahjoubi.

Selon un communiqué publié par la Direction régionale de la santé de Jendouba, cette opération figure parmi les interventions les plus délicates en chirurgie orthopédique. Elle a été réalisée en étroite coordination avec l'équipe du service d'anesthésie et de réanimation, permettant son déroulement dans des conditions optimales et son aboutissement avec succès.

Cette intervention marque une étape importante pour l'établissement hospitalier, puisqu'elle consacre la reprise de ce type d'actes chirurgicaux spécialisés au sein de l'hôpital après plusieurs années d'interruption.

Les responsables sanitaires soulignent que cette réussite constitue une avancée notable pour les services chirurgicaux de l'hôpital régional de Jendouba. Elle reflète également les compétences des équipes médicales et paramédicales ainsi que leur engagement à renforcer la qualité des soins et à développer les services de santé au profit des habitants de la région.

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À travers ce type d'interventions, l'hôpital régional de Jendouba poursuit ses efforts pour améliorer l'offre de soins spécialisés et réduire la nécessité pour les patients de se déplacer vers d'autres établissements hospitaliers pour bénéficier d'opérations orthopédiques complexes.

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