Tunisie: Le chercheur tunisien, Faiez Gargouri, dans le Top 5 mondial du data warehousing

Le professeur et chercheur tunisien, Faiez Gargouri, de l'Université de Sfax, figure parmi les cinq meilleurs chercheurs au monde dans le domaine des entrepôts de données (data warehousing), selon les indicateurs scientifiques basés sur la plateforme Google Scholar.

Cette distinction internationale met en lumière l'apport scientifique du chercheur tunisien dans un domaine stratégique lié au traitement, à l'organisation et à l'analyse de grandes quantités de données. Les classements établis à partir des indicateurs de Google Scholar prennent notamment en compte l'impact des publications scientifiques, leur nombre et leur influence dans la communauté académique mondiale.

Intervenant samedi 14 mars 2026 sur les ondes de la Radio Nationale, Faiez Gargouri a souligné l'importance de cette reconnaissance internationale, estimant qu'elle consacre à la fois l'importance du domaine des entrepôts de données et les efforts déployés dans la recherche scientifique.

Selon ses déclarations, la première place mondiale dans ce domaine est occupée par un chercheur de Hong Kong, suivi d'un chercheur originaire d'Allemagne à la deuxième place, d'un chercheur du Pakistan à la troisième et d'un universitaire d'Australie à la quatrième position.

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Le chercheur tunisien a aussi indiqué que son classement à la cinquième place mondiale est le fruit de nombreuses années de travail, d'une forte détermination et d'une production scientifique importante. Il a également souligné le rôle déterminant de la collaboration avec plusieurs collègues et équipes de recherche ayant contribué au développement de travaux dans ce domaine.

Faiez Gargouri a par ailleurs insisté sur la nécessité pour les chercheurs de rester attentifs aux évolutions de la recherche à l'échelle internationale et de s'intéresser aux problématiques concrètes de la société. Selon lui, les travaux scientifiques doivent répondre à des besoins réels et ne pas se limiter à des recherches théoriques destinées à rester dans les bibliothèques ou sur les étagères.