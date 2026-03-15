Tunisie: Pétrole - Le baril de Brent à plus de 103 dollars

14 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le cours du baril de Brent, référence internationale pour le pétrole, s'est envolé de plus de 42% depuis le premier jour de l'escalade militaire au moyen orient, qui a provoqué une chute des livraisons d'hydrocarbures en provenance du Golfe.

Son prix est passé de 72,48 dollars le 27 février à 103,14 dollars vendredi à la clôture, soit un bond de plus de 42% sur la période et de 11% sur la semaine.

Son équivalent américain, le baril de WTI, s'est envolé de plus de 47% depuis le début du conflit, à 98,71 dollars.

Les cours du pétrole sont toutefois moins élevés que ceux qui avaient été observés lundi en début de séance asiatique, lorsqu'ils avaient frôlé le seuil des 120 dollars.

 

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