Tunisie: Ligue des champions - L'Espérance veut frapper fort face à Al Ahly à Radès

L'Espérance sportive de Tunis reçoit ce dimanche 15 mars 2026 l'Al Ahly SC au Stade Hammadi-Agrebi de Radès pour le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions de la CAF. Dans une soirée ramadanesque programmée à partir de 22 heures, les Sang et Or tenteront de prendre une avance précieuse avant la manche retour prévue une semaine plus tard au Caire, qui se jouera à huis clos.

Pour le club de Bab Souika, l'objectif est clair : se rapprocher d'un retour au sommet continental, un titre qui échappe à son palmarès depuis 2019. L'Espérance compte pour cela sur l'appui de ses supporters, attendus nombreux à Radès, ainsi que sur la forme de plusieurs joueurs clés qui ont marqué la saison.

L'équipe entraînée par le technicien français Patrice Beaumelle récupère notamment son milieu de terrain brésilien Yan Sasse, remis d'une blessure musculaire. Son retour offre davantage d'options offensives à l'entraîneur espérantiste, qui pourra également s'appuyer sur un trio particulièrement en vue ces dernières semaines : l'Algérien Kassila Boualia, le Burkinabè Jack Diarra et le Malien Aboubakar Diakité. Le Français Florian Danho pourrait lui aussi figurer dans le onze de départ, sa puissance physique constituant un point d'appui important dans le dispositif offensif.

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Face à un adversaire rompu aux joutes africaines, les Espérantistes devront toutefois livrer une prestation solide. Malgré un passage plus délicat en championnat local, Al Ahly demeure l'équipe la plus titrée de l'histoire de la compétition avec douze sacres continentaux, ce qui en fait un adversaire redoutable.

Dans ce duel très attendu, la bataille du milieu de terrain pourrait être déterminante. Les coéquipiers de Mohamed Amine Ben Hamida devront imposer un pressing élevé afin de perturber la relance adverse et tenter de mettre en difficulté le gardien égyptien Mohamed El Shenawy. Les coups de pied arrêtés et les transitions rapides pourraient également constituer des armes importantes pour déstabiliser la défense cairote.

Sur le plan défensif, l'Espérance devra composer avec l'absence de Yassine Meriah, blessé. La charnière devrait ainsi être confiée à Hamza Jelassi et à l'international algérien Mohamed Amine Tougai, chargés de contenir les offensives adverses et d'éviter tout but qui compliquerait la mission au match retour.

L'Espérance aborde cette confrontation dans une dynamique positive. Le leader du championnat tunisien reste sur une série de cinq rencontres sans défaite, avec quatre victoires et un nul, une forme encourageante à l'approche de ce rendez-vous continental majeur.

De son côté, Al Ahly devrait adopter une approche prudente sous la conduite de son entraîneur danois Jesper Thorup. Le club égyptien pourrait miser sur des contres rapides grâce à la vitesse et à la créativité de ses attaquants, parmi lesquels Emam Ashour, Achraf Bencharki, Marwan Osman et Mahmoud Hassan Trezeguet. L'objectif sera d'obtenir un résultat positif pour préserver ses chances de qualification et faire oublier la récente défaite en championnat face à Tala'ea El Gaish, qui a relégué les Cairotes à la troisième place derrière Zamalek SC et Pyramids FC.

Historiquement, les confrontations entre les deux géants africains tournent à l'avantage d'Al Ahly. En 24 rencontres disputées en Ligue des champions, le club égyptien compte 11 victoires contre 4 pour l'Espérance, tandis que 9 matchs se sont soldés par un nul. Leur dernier affrontement remonte à la finale de l'édition 2024, remportée par Al Ahly après un nul vierge à l'aller à Radès et une victoire 1-0 au retour au Caire.

L'un des souvenirs les plus marquants pour les supporters espérantistes reste toutefois la finale de 2018, lorsque leur équipe s'était imposée 3-0 à Radès après une défaite 3-1 à l'aller au Caire, renversant la situation pour décrocher son troisième sacre continental avant de conserver le titre l'année suivante face au Wydad AC.

La rencontre sera dirigée par l'arbitre sénégalais Issa Sy, assisté à la VAR par le Mauricien Ahmed Imteyaz Heeralall et l'Angolais Gerson Emiliano dos Santos. À noter enfin que le vainqueur de l'édition 2026 de la Ligue des champions empochera une prime record d'environ six millions de dollars.