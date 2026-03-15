Tunisie: Énergie - L'ANME lance le concours du meilleur travail journalistique 2026

L'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie (ANME) a annoncé l'ouverture des candidatures pour le concours du meilleur travail journalistique de l'année 2026.

Placée sous le thème « Rationalisation de la consommation d'énergie et promotion des énergies renouvelables », cette initiative vise à encourager la couverture médiatique des enjeux énergétiques nationaux et à soutenir les orientations du programme national de maîtrise de l'énergie.

Ouvert aux journalistes tunisiens exerçant dans la presse écrite, audiovisuelle et électronique, le concours est organisé en quatre catégories dotées chacune d'un prix de cinq mille dinars. Les prix récompenseront le meilleur travail écrit en langue arabe, le meilleur travail écrit en langue française, ainsi que le meilleur travail télévisuel (incluant les vidéos web). Une quatrième catégorie, dédiée spécifiquement aux étudiants de l'Institut de presse et des sciences de l'information (IPSI) et aux étudiants spécialisés en production audiovisuelle, primera le meilleur spot de sensibilisation sur les économies d'énergie.

Les candidats ont jusqu'au 20 novembre 2026 pour soumettre leur dossier. Tous les éléments du dossier sont consultables sur les canaux officiels de l'ANME.

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Les dossiers sont à déposer directement au bureau d'ordre central de l'ANME ou à envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception à l'adresse suivante : Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie - Cité administrative - 1, rue du Japon - Montplaisir 1073 - Tunis (B.P. 213).

L'évaluation des dossiers reposera sur quatre critères principaux : le respect des normes journalistiques, la capacité à mieux éclairer et à sensibiliser l'opinion publique aux enjeux énergétiques, le professionnalisme et la maîtrise de la terminologie technique. Les contenus devront également inclure des contenus éducatifs et incitatifs appuyés sur des arguments factuels démontrant les bénéfices de la maîtrise de l'énergie et des énergies renouvelables.

Cette compétition s'inscrit dans une démarche globale visant à renforcer la culture de l'économie d'énergie et à promouvoir les énergies renouvelables en Tunisie, en mobilisant les médias comme vecteurs de changement des comportements.