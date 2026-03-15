Sénégal: L'association Dynamique verte Sénégal plaide pour la sauvegarde du projet d'aménagement du parc forestier urbain Dakar-Yoff

Dakar — L'association Dynamique verte Sénégal, composée d'organisations de défense de l'environnement, invite les autorités sénégalaises à sauvegarder le projet d'aménagement du parc forestier urbain Dakar-Yoff.

Ce parc sera érigé sur le site de l'ancien aéroport international Léopold-Sédar-Senghor.

Les organisations membres de Dynamique verte Sénégal plaident non seulement pour la sauvegarde du projet de parc forestier urbain, mais elles réclament aussi l'agrandissement de 10 à 100 hectares du site devant l'accueillir.

D'après elles, le futur parc contribuera à l'atténuation de la pollution, à l'amélioration du cadre de vie des Dakarois et à la préservation de la biodiversité de Dakar.

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"Les dirigeants de l'association Dynamique verte Sénégal poursuivent le dialogue avec les autorités actuelles, afin de sauvegarder ce projet et d'agrandir sa superficie", a déclaré Fanta Camara, la présidente du Climate Linguere Club (CLC), dans un entretien avec l'APS.

"Cette initiative devrait donner une meilleure image du Sénégal..."

Selon elle, le parc doit être construit sur une superficie 10 hectares, mais les organisations membres de cette plateforme citoyenne de veille, d'alerte et de soutien aux initiatives environnementales nationales souhaitent que cette surface soit portée maintenant à 100 hectares, "conformément aux besoins environnementaux et urbains de Dakar".

Mme Camara, membre fondatrice de Dynamique verte Sénégal, assure que "la création d'un parc forestier urbain de 100 hectares à Dakar-Yoff présente de nombreux avantages stratégiques".

"Un tel espace permettrait d'améliorer significativement la qualité de l'air dans une ville confrontée à une forte pollution atmosphérique, de réduire les effets des vagues de chaleur et de contribuer à la régulation du climat urbain", a-t-elle dit.

La présidente du CLC - une communauté féminine dédiée à l'action climatique en Afrique de l'Ouest - soutient que "ce parc devrait également servir d'espace de loisirs, de bien-être et d'éducation environnementale aux populations, tout en favorisant la préservation de la biodiversité".

"Cette initiative devrait donner une meilleure image du Sénégal, un pays engagé dans la lutte contre le changement climatique et la promotion d'un développement urbain durable", espère Fanta Camara.

Fanta Camara, la présidente du Climate Linguere Club

Le projet d'aménagement du parc forestier urbain Dakar-Yoff comporte aussi des "bénéfices écologiques et sociaux", a-t-elle signalé, rappelant que cette initiative est née de la "volonté citoyenne et forte" de préserver cet espace pour en faire un véritable poumon vert pour Dakar, à la suite du transfert des activités commerciales de l'aéroport Léopold-Sédar-Senghor à l'aéroport international Blaise-Diagne de Diass (ouest) en 2017.

Située dans la commune d'arrondissement de Yoff, l'assiette foncière de 600 hectares de l'aéroport Léopold-Sédar-Senghor - érigé en aéroport militaire - suscite beaucoup de convoitises, selon Fanta Camara. Pour cette raison, il est urgent, a-t-elle dit, de "sauvegarder" et de "valoriser" ce patrimoine foncier au profit des Dakarois.

Avant l'accession au pouvoir des autorités actuelles, "la mobilisation citoyenne, par le biais d'une pétition citoyenne lancée en 2020 et de plusieurs démarches effectuées auprès des autorités étatiques, a permis de rendre le plaidoyer public et d'en faire une question d'intérêt national", a rappelé la présidente du Climate Linguere Club.

"Cette dynamique a conduit à la saisine de l'ex-Conseil économique, social et environnemental et à la décision prise par l'État le 15 juillet 2020 de réserver 10 hectares de l'emprise de l'aéroport Léopold-Sédar-Senghor au projet de parc forestier urbain Dakar-Yoff", a-t-elle signalé.

Mais l'association Dynamique verte Sénégal juge cette superficie insuffisante en raison "des enjeux environnementaux et urbains actuels", cause pour laquelle "elle demande son élargissement", a expliqué Fanta Camara.

S'exprimant au nom de la plateforme d'initiatives environnementales, elle soutient qu'un parc forestier urbain de 10 hectares est insuffisant pour Dakar, une ville où les lieux de loisirs et de détente - comme le parc forestier urbain de Hann, d'environ 60 hectares - sont quasiment inexistants.

"Un fort engouement populaire"

"La pétition continue de susciter un fort engouement populaire", a souligné Mme Camara. "C'est l'une des pétitions environnementales les plus soutenues au Sénégal."

Selon la présidente du Climate Linguere Club, l'intérêt que suscite cette pétition destinée aux autorités actuelles du pays est la preuve de "l'aspiration profonde des Sénégalais à des espaces verts accessibles et à un cadre de vie sain, notamment à Dakar, l'une des villes les plus polluées d'Afrique de l'Ouest".

Fanta Camara appelle les autorités sénégalaises, au nom de l'association Dynamique verte Sénégal, à intégrer pleinement les préoccupations environnementales dans les politiques publiques.

Elle estime que "le principal frein à la concrétisation de ce projet serait l'absence d'une décision politique forte visant à le réaliser sur le site de l'aéroport Léopold-Sédar-Senghor, qui est de plus en plus exposé aux convoitises des promoteurs immobiliers".

Dynamique verte Sénégal est, selon ses dirigeants, une plateforme citoyenne de veille, d'alerte et de soutien des initiatives nationales en faveur d'un Sénégal plus vert, plus résilient et plus respectueux de l'environnement.