Sénégal: L'Université de Thiès et la commune de Pire projettent de signer une convention de partenariat

- Le recteur de l'Université Iba Der Thiam de Thiès, Mamadou Babacar Ndiaye, et le maire de Pire, Mamadou Ndoye Bane, ont convenu, vendredi, de formaliser leur volonté de collaboration par la signature prochaine d'une convention de partenariat, a appris l'APS.

Une délégation de l'Université Iba Der Thiam de Thiès (UIDT), conduite par son recteur, le professeur Mamadou Babacar Ndiaye, a effectué une visite de travail à la mairie de Pire, afin de renforcer les liens entre l'université et les communautés locales.

Accueillie par le maire de la commune, Mamadou Ndoye Bane, en présence de conseillers municipaux et de représentants de différentes catégories socioprofessionnelles, la délégation universitaire a échangé avec les autorités locales sur les perspectives de collaboration entre l'institution académique et la collectivité territoriale.

Le maire Mamadou Ndoye Bane a salué cette initiative qu'il a qualifiée d"' exceptionnelle" pour la commune de Pire, exprimant sa satisfaction face à la démarche de l'université visant à rapprocher l'enseignement supérieur des populations.

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Le recteur de l'UIDT, Mamadou Babacar Ndiaye, a remercié les autorités municipales pour la mobilisation et la qualité de l'accueil. Il a précisé que cette visite s'inscrit dans la mission de service à la société, dévolue aux universités publiques sénégalaises, avec pour objectif, notamment, de renforcer les relations entre l'université et les territoires, tout en contribuant à la mise en oeuvre de l'Acte IV de la décentralisation.

Lors de cette visite, la délégation a présenté les offres de formation et les opportunités d'accompagnement que l'UIDT peut offrir aux collectivités locales.

Les échanges ont également permis d'identifier plusieurs axes de collaboration entre l'université et la commune.

Les besoins exprimés par la municipalité de Pire ont trait notamment à là la digitalisation de l'état civil, à la gestion du foncier, à travers la géolocalisation et l'élaboration d'un plan d'aménagement structuré, ainsi qu'à la création d'un site web pour la mairie.

Les discussions ont aussi porté sur la formation et la capacitation des jeunes et des femmes dans des filières porteuses, notamment la transformation et la conservation des produits agricoles, l'électricité, la gestion de projet et les techniques culturales.

Par ailleurs, les deux parties ont abordé des questions liées à l'amélioration de la production laitière, à travers la culture fourragère et la santé animale, ainsi qu'à la prise en charge de certains enjeux de santé publique.

Dans ce cadre, l'université pourrait organiser des visites médicales gratuites, former du personnel communautaire et envoyer des stagiaires de l'UFR Sciences de la santé dans les structures sanitaires de la commune.

Il est également prévu l'organisation de séances d'information et d'orientation destinées aux élèves de terminale de la localité, afin de leur présenter les filières disponibles à l'université. Un appui au lycée de Pire pour l'équipement de son laboratoire a également été évoqué.