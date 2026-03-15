Sénégal: Podor - Des prières pour la paix et la cohésion sociale formulées à Ndioum

Ndioum — La ville de Ndioum a accueilli, vendredi, un grand récital de Coran et de prière pour la paix et la cohésion sociale au Sénégal à l'initiative de le député-maire de la commune, Dr Cheikh Oumar Anne.

Organisé sous la conduite de plusieurs guides religieux du nord du pays, ce rassemblement spirituel a enregistré la présence massive de disciples dans une atmosphère empreinte de ferveur et de recueillement.

"Je salue la mobilisation des fidèles et l'engagement constant des guides religieux en faveur de la paix, de la cohésion sociale et de l'unité nationale", a déclaré le député-maire de Ndioum, Dr Cheikh Oumar Anne, initiateur de cette rencontre religieuse annuelle au terme de la cérémonie.

Les participants ont formulé des prières pour la paix et la stabilité dans le pays.

Plusieurs autorités religieuses et notables du département de Podor et de la région de Matam ont pris part à l'évènement.