Sénégal: Le CRFPE de Sédhiou accueille 250 élèves-maitres

Sédhiou — La Chambre des métiers de Sédhiou a abrité, vendredi, la cérémonie solennelle de rentrée marquant l'accueil de deux-cent cinquante éléves-maitres de la promotion 2026 du Centre régional de formation des personnels de l'éducation.

L'évènement était placé sous le thème de la "Nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation (NITHE)", une approche scolaire visant à former, à l'horizon 2035, "un citoyen bien adossé à son socle endogène de valeurs africaines et spirituelles".

"Ce rendez-vous académique, placé sous le signe de l'engagement et de la responsabilité, a constitué un moment fort de mobilisation et de communion autour des valeurs de l'école et de la formation citoyenne", a déclaré Balla Mané, le directeur du Centre régional de formation des personnels de l'éducation.

"Cette leçon inaugurale a porté sur "NITHE", un concept lancé depuis l'année dernière par les autorités de l'éducation pour aller vers une refondation du système éducatif ancré sur les valeurs", a-t-il rappelé, indiquant que les élèves-maitres "doivent être dans la même direction que les autorités qui ont montré la voie à suivre (...)".

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De son côté, Algassimou Diallo, porte-parole de la promotion, a souligné que la journée a été riche en enseignements. "Les autorités ont délivré un message d'encouragement et de responsabilité pour qu'à la fin de la formation, on puisse devenir des modèles dans l'enseignement", a t-il dit.