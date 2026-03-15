Sénégal: Un enfant de cinq ans meurt noyé dans un bassin de rétention à Taïba Ndiaye

14 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Maka Guèye Béye (Tivaouane), 14 mars (APS) - Un enfant âgé de cinq ans a perdu la vie, jeudi, après être tombé dans un bassin de rétention d'eau à Maka Guéye Béye, un village la commune de Taïba Ndiaye (département de Tivaouane), a appris l'APS, vendredi, de source sécuritaire.

L'enfant serait tombé dans le bassin du village de Maka Guéye Béye, jeudi aux environs de 17 heures 50 minutes.

Selon une source proche de la famille, le garçonnet qui jouait aux abords de l'ouvrage hydraulique, aurait glissé avant de chuter dans l'eau.

Un témoin a aussitôt alerté le père de l'enfant, qui s'est précipité sur les lieux pour lui porter secours. À son arrivée, il n'a pu que constater le décès de son fils.

La brigade de gendarmerie de Taïba Ndiaye a dépêché ses éléments sur place, pour les constatations d'usage.

Le corps sans vie de l'enfant a été évacué vers l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane par les sapeurs-pompiers, selon la même source.

Lire l'article original sur APS.

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