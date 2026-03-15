Bénin: Le chanteur béninois Opa, lauréat du Prix découvertes Rfi 2026

Dakar — Le chanteur béninois Opa, Toussou Paoli à l'état civil, a été désigné lauréat du Prix découvertes Rfi 2026 à l'issue du vote du public et du jury présidé par le rappeur français Mc Solar.

"Une nouvelle voix s'impose sur la scène musicale africaine ! Et le Prix découvertes RFI 2026 est attribué à : @opaagnv (Opa). Félicitations pour ce talent et cette énergie qui ont séduit le jury et le public", lit-on sur la page Facebook dédiée au prix.

Cette distinction, instituée en 1981, met en avant les talents musicaux du continent africain.

Porté par une identité musical plurielle, le chanteur béninois a séduit par son style afrobeat, soul et jazz, selon RFI, soulignant que l'artiste puise dans les racines africaines pour proposer une musique actuelle, élégante et profondément authentique.

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Originaire de Bohicon au sud du Bénin, Toussou Paoli est une figure montante de la scène urbaine béninoise qui s'est révélée en 2024 avec son EP intitulé "Goslow". Opa qui chante en fon, une langue du Bénin, en français et en anglais a séduit avec son tube "Che che che" inspiré des codes de séduction à la Béninoise.

Avec ce sacre, Opa qui va recevoir dix mille euros, environ six millions de francs CFA, bénéficiera d'un accompagnement professionnel, avec une tournée dans les différents Instituts français en Afrique.

Il succède ainsi à la Guinéenne Queen Rima, Marie Tolno de son vrai nom, lauréate 2025.

Les artistes sénégalais, le duo de rappeuses "Def Mama Def" et du chanteur Sym Sam, figuraient parmi les dix finalistes.