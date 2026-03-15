Sénégal: Un ancien diplomate évoque la résilience de l'Iran

Dakar — Le général à la retraite El Hadji Alioune Samba, ancien commandant des sapeurs-pompiers et ex-ambassadeur du Sénégal en Iran, a salué, vendredi, la résilience de ce pays face aux pressions internationales, estimant que l'Iran demeure une puissance culturelle et stratégique difficile à affronter sur le plan militaire.

"Lorsque le président de la République m'a nommé ambassadeur en Iran en 2008, j'ai été surpris, car j'aurais choisi un autre pays. Mais en m'intéressant à l'Iran, j'ai découvert un pays riche culturellement, résilient et stratégiquement très fort", a déclaré le général Samba.

Il prenait part au panel consacré à la situation géopolitique au Moyen-Orient en présence de l'ambassadeur de la République d'Iran au Sénégal, Hassan Asgari.

Cette rencontre était organisée par le comité "SOS Sénégal contre la guerre en Iran", une plateforme regroupant plusieurs organisations de la société civile, des mouvements de jeunesse et des partis politiques. L'initiative qui entre dans le cadre d'un plan d'actions de ce comité vise à sensibiliser l'opinion sur la situation en Iran.

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Revenant sur sa nomination comme ambassadeur du Sénégal en Iran 2008, le général Samba a expliqué avoir été surpris par cette décision du chef de l'État, annoncée par le chef d'état-major général des Armées.

"Je ne m'attendais pas à être nommé ambassadeur en Iran. Si on m'avait demandé mon choix, j'aurais probablement proposé un autre pays. Mais j'ai accepté et j'ai commencé à m'intéresser davantage à ce pays", a-t-il ajouté.

L'ancien diplomate a rappelé qu'il connaissait déjà partiellement l'Iran pour avoir côtoyé des instructeurs iraniens lorsqu'il était officier en formation au Maroc, les décrivant comme "des soldats et des formateurs de grande qualité".

Selon lui, la situation internationale en 2008 était déjà marquée par "de fortes tensions autour de l'Iran", certains évoquant alors la possibilité d'une attaque des États-Unis ou d'Israël contre Téhéran

Malgré ces inquiétudes, il dit avoir décidé de rejoindre son poste diplomatique avec sa famille, affirmant avoir vécu entre 2008 et 2011 "l'une des expériences les plus riches" de sa carrière à l'étranger.

Le général Samba décrit l'Iran comme "un grand pays, très fort culturellement, qui a beaucoup souffert mais qui a su résister". Cette résilience expliquerait, selon lui, les difficultés rencontrées par certaines puissances pour exercer une pression militaire directe sur ce pays.

L'ancien ambassadeur estime par ailleurs que certaines analyses occidentales reposent sur une méconnaissance de la société iranienne et de son système politique. "On ne peut pas envisager de changer un régime sans comprendre comment fonctionne ce pays", a-t-il soutenu, soulignant que la société iranienne repose sur des valeurs historiques, culturelles et religieuses profondément ancrées.

Il a également relevé l'existence de similitudes culturelles et religieuses entre l'Iran et des sociétés africaines comme le Sénégal, notamment dans l'attachement aux traditions religieuses.

Pour le général Samba, toute analyse de la situation au Moyen-Orient doit prendre en compte l'histoire du pays, la cohésion de sa population et sa capacité de résistance face aux pressions extérieures. "C'est un peuple attaché à son pays et à sa souveraineté. C'est aussi ce qui explique sa capacité à résister aux différentes formes de pression", a-t-il souligné .