Cote d'Ivoire: PDCI-RDA - Le député Kouamé Koffi Athanase annonce la reprise de ses activités au sein du groupe parlementaire

Une volonté de retour après une période de suspension.

Le député Kouamé Koffi Athanase a annoncé la reprise de ses activités au sein du groupe parlementaire du Pdci-Rda.

Dans un courrier daté du 12 mars 2026 et adressé au président du groupe parlementaire du parti, l'élu indique avoir été reçu en audience par Calice Yapo Yapo, vice-président du parti et secrétaire exécutif en chef du Pdci-Rda. Cette rencontre faisait suite à une demande d'excuses et de clarification formulée dans un précédent courrier.

Selon le député, l'entretien avec Calice Yapo Yapo s'est déroulé dans un climat constructif. Il affirme avoir bénéficié d'une écoute attentive et de conseils, conformément aux orientations du président du parti, Tidjane Thiam.

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Dans sa correspondance, Kouamé Koffi Athanase évoque un « épisode malheureux » qui a suscité de vives réactions au sein du parti et sur la scène politique. Il se dit toutefois « ravi et rassuré » à l'issue des échanges avec la haute direction du Pdci-Rda.

Le député estime que l'intervention de la direction du parti a permis d'apaiser la situation et de favoriser un climat de stabilité. Il se dit ainsi disposé à réintégrer pleinement le groupe parlementaire afin de contribuer à son fonctionnement et à son rayonnement à l'Assemblée nationale.

Cette démarche s'inscrit, selon lui, dans une volonté de préserver la cohésion interne du Pdci-Rda et de maintenir un environnement de paix et de collaboration entre les élus du parti.

Cette annonce intervient dans un contexte marqué par des remous au sein du groupe parlementaire du Pdci-Rda, où plusieurs divergences ont récemment été exprimées par certains députés concernant la gestion et l'organisation internes du groupe.

La reprise d'activités de Kouamé Koffi Athanase pourrait ainsi contribuer à apaiser les tensions et à renforcer l'unité du parti à l'approche des prochaines échéances politiques.