Cote d'Ivoire: Obsèques de Léopoldine Tiézan Coffie - Le PDCI-RDA rend hommage à une femme de conviction

Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire-Rassemblement démocratique africain (Pdci-Rda) a rendu, le vendredi 13 mars, un hommage solennel à l'ancienne vice-présidente Léopoldine Tiézan Coffie, à la Maison du parti, à Cocody, dans le cadre des cérémonies funéraires organisées en sa mémoire.

La cérémonie de recueillement a rassemblé de nombreux responsables et militants du parti. Parmi eux figuraient le secrétaire exécutif en chef Calice Yapo Yapo et le secrétaire exécutif en chef chargé de l'organisation Traoré Adam-Kolia, ainsi que plusieurs élus, cadres et sympathisants venus saluer la mémoire de cette figure marquante de la vie politique ivoirienne.

Prenant la parole au nom du parti, Calice Yapo Yapo a exprimé la profonde tristesse du Pdci-Rda face à la disparition de l'ancienne ministre, saluant la mémoire d'une militante engagée et d'une femme de conviction. « Le Pdci-Rda se tient debout, mais le coeur lourd. Nous sommes réunis pour rendre un hommage solennel à une grande dame de notre histoire politique », a-t-il déclaré.

Selon lui, la disparition de Léopoldine Tiézan Coffie constitue une perte importante, non seulement pour le parti, mais aussi pour l'ensemble de la Côte d'Ivoire.

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Le secrétaire exécutif en chef a rappelé le riche parcours politique et institutionnel de la défunte, marqué par un engagement constant au service du parti et de la nation. Première présidente de l'Union des femmes du Pdci-Rda, elle s'est illustrée par son action en faveur de la promotion du leadership féminin et par son rôle dans la mobilisation des femmes au sein de la vie politique.

Léopoldine Tiézan Coffie a également occupé plusieurs fonctions publiques, notamment celles de députée et de ministre de la Famille, de la Promotion de la femme et de l'Enfant, où elle s'est distinguée par sa rigueur, son sens de l'État et son attachement aux valeurs républicaines.

Formée à l'école du premier président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny, elle a servi avec loyauté le Pdci-Rda à travers plusieurs générations de dirigeants, notamment sous Henri Konan Bédié et aujourd'hui sous la direction du président du parti, Tidjane Thiam.

Au nom de la famille, l'ancien ministre des Affaires étrangères et vice-président du Pdci-Rda, Gervais Kacou, a exprimé sa gratitude aux responsables et militants du parti pour les nombreuses marques d'attention et de solidarité manifestées depuis l'annonce du décès.

La famille a salué l'hommage rendu par le Pdci-Rda, tout en remerciant les militants pour leur soutien moral, spirituel et matériel dans cette épreuve.

La cérémonie s'est achevée dans une atmosphère empreinte de recueillement et de respect, marquant un moment de reconnaissance envers celle qui restera l'une des figures féminines marquantes du Pdci-Rda et de la vie politique ivoirienne.