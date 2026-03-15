Cote d'Ivoire: Secteur des VTC - Amadou Koné veut mettre de l'ordre

Le ministre des Transports et des Affaires maritimes, Amadou Koné, est désormais décidé à mettre de l'ordre dans le secteur des Vtc.

En effet, il a rencontré, le vendredi 13 mars 2026, les responsables des plateformes du secteur, à qui il a demandé de pratiquer des prix abordables et justes pour les clients, tout en améliorant les conditions de vie et de travail des conducteurs.

Pour transformer cette vision en réalité, un comité technique de haut niveau, piloté par le cabinet du ministère et incluant l'administration publique, les plateformes, les conducteurs et les consommateurs, sera mis en place début avril.

Il disposera de trois mois pour finaliser un nouveau cadre réglementaire à soumettre à l'examen du gouvernement dans les meilleurs délais.

À cette occasion, six axes de réflexion ont été mis sur la table. Il s'agit du plafonnement des commissions prélevées par les plateformes ; de l'instauration d'un tarif plancher pour sécuriser le revenu des conducteurs ; du contrôle du « surge pricing » (tarification dynamique en cas de forte demande) ; de la transparence algorithmique ; de l'indexation automatique des tarifs selon des événements exogènes ponctuels ; ainsi que de la mise en place d'un compteur de prix, nécessaire au libre choix des clients.