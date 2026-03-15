Cote d'Ivoire: Kandia Camara à propos de Léopoldine Coffie - « Elle pensait aux femmes de partout »

La présidente du Sénat, Kandia Camara, célèbre sa compatriote. Dans une note mise à notre disposition, le 13 mars 2026, elle qualifie de brave combattante celle qu'elle considérait comme sa "mère".

Kandia Camara classe Léopoldine Tiézan Coffie parmi les grandes figures qui ont tracé les sillons du combat de l'autonomisation de la femme en Côte d'Ivoire.

« Léopoldine Tiézan Coffie ne pensait pas seulement à nos femmes ici, en Côte d'Ivoire. Elle pensait aux femmes de partout, aux femmes du monde. Elle pensait à toutes celles qui, sur ce continent et au-delà, se battent encore pour avoir le droit de décider de leur propre vie. Elle avait compris ce que certains n'ont toujours pas compris : Que la liberté des femmes n'a pas de frontières. Que tant qu'une seule femme est opprimée quelque part, aucune d'entre nous n'est vraiment libre. C'est cette vision-là que Léopoldine Tiézan Coffie portait. Une vision grande. Une vision courageuse. Une vision qui nous dépasse toutes et qui, précisément parce qu'elle nous dépasse, nous oblige », a-t-elle témoigné.

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Kandia Camara, saluant la mémoire de la défunte, a confié que l'ex-présidente du Réseau international des femmes pour des actions affirmatives a mené tellement de batailles pour la cause féminine qu'elle restera gravée dans les coeurs. Ce qui a valu, à l'en croire, l'hommage rendu à sa mémoire, le dimanche 8 mars 2026, dans la dynamique de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, au Palais de la culture à Treichville.

« Il y avait en elle, quelque chose de rare. Une chaleur qui ne ressemblait pas à une posture ! Une chaleur qui ne ressemblait pas à un calcul politique ! Une chaleur vraie, profonde, qui venait de loin, sans doute de sa famille, de son enfance, de ses racines, de l'amour qu'elle vouait aux femmes, de ce que la vie lui avait appris à aimer. Dans ce monde politique où tout le monde est pressé, où tout le monde joue un rôle, où les sourires se calculent parfois et les poignées de main vraies se comptent, Léopoldine Tiézan Coffie était un être authentique. Et dans ce monde-là, l'authenticité est peut-être la chose la plus courageuse qui soit », avait-elle exprimé à cette occasion.

La présidente du Sénat a, en outre, déclaré que l'ancienne ministre de la Famille et de la Promotion de la femme s'est imposée sur la scène politique par la qualité de son travail, par la constance.

« Par cette façon qu'elle avait de revenir, encore et encore, sans jamais se décourager, sans jamais se laisser intimider, sans jamais se laisser convaincre que sa place était ailleurs », a-t-elle soutenu. Avant d'ajouter : « Merci infiniment d'avoir été pour moi une mère, un mentor, une formatrice, une inspiratrice et un soutien permanent jusqu'à ton rappel à Dieu ».