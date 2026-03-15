Cote d'Ivoire: Coupe nationale/16e de finale - Asec-Africa, le jour de vérité !

14 Mars 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par sabine kouakou

Les retrouvailles entre les deux clubs populaires de Côte d'Ivoire s'annoncent explosives.

Depuis le tirage au sort des 16es de finale de la Coupe nationale avec l'affiche Asec Mimosas-Africa Sports d'Abidjan, le public sportif et les supporteurs des deux équipes sont en ébullition.

La rencontre est prévue le 15 mars, à 17h, au stade Félix Houphouët-Boigny. Ce sont des retrouvailles entre les deux équipes phares de la Côte d'Ivoire. Même si les Vert et Rouge évoluent en Ligue 2 depuis 5 saisons, cela n'entache pas la ferveur autour de cette rencontre qui s'annonce électrique, aussi bien chez les joueurs que chez les supporters. Cela, avec une bonne dose de nostalgie.

Au plan sportif, les Jaune et Noir se doivent d'assurer. En Ligue 1, ils occupent actuellement la tête du classement. Un statut qu'ils doivent défendre bec et ongle face à des Oyés qui n'ont rien à perdre.

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Cette année, les Mimos nourrissent la farouche ambition de soulever leur 30e Coupe nationale. Cet objectif passe par une victoire ce dimanche.

L'Africa Sports a également envie de prouver à l'Asec qu'il est capable de lui créer des misères. En souffrance en Ligue 2, les Aiglons (9e) ont repris leur envol le week-end dernier, grâce à une victoire, la première sous la houlette de Gouaméné Maxime, le nouveau coach.

Fissurer le mur jaune permettra aux Membres associés mobilisés (Mam) de se refaire un moral face à leur éternel rival.

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