Afrique: Trois questions à.../Ahmed Ouattara (ex-attaquant de l'Africa) - « On réserve une surprise à l'Asec »

interview

Que vous inspire les retrouvailles entre l'Asec et l'Africa ?

Ce match intervient dans un contexte qui est différent. C'est la Coupe nationale. Cela met un peu de piment au match. À l'époque, quand l'Asec était en forme, c'est l'Africa qui gagnait. Et vice-versa. Actuellement, nous sommes en deuxième division. Nous réservons une surprise à l'Asec.

Que vous rappelle les oppositions Asec-Africa, en tant qu'ancien joueur ?

Asec-Africa est le sommet du football en Côte d'Ivoire. À l'époque, quand tu n'y participais pas, cela voulait dire que tu n'étais pas un grand joueur. J'ai eu la chance de jouer plusieurs derbies. J'ai gagné une Coupe nationale et deux matchs de championnat, où j'ai même été buteur. Ces confrontations me rappellent de bons souvenirs.

Que retenez-vous de votre dernier match contre l'Asec ?

C'était en championnat, en 1994. L'Africa jouait pour le titre. J'ai provoqué un penalty transformé par Obou Arsène et nous avons gagné 1 but à 0. Revivre une telle confrontation, me fait plaisir.