Cote d'Ivoire: Fraternité Matin - Le groupe présente ses performances 2025 et dévoile ses objectifs pour 2026

La Société nouvelle de presse et d'édition de Côte d'Ivoire (Snpeci), entreprise éditrice du journal Fraternité Matin, prévoit d'importants investissements au cours de l'année 2026 afin de renforcer ses performances et de soutenir son développement.

Une brève présentation des performances et des perspectives a été faite le 13 mars 2026, en marge de la cérémonie d'hommage aux lauréats des Ebony 2025, à la salle Félix Houphouët-Boigny de l'entreprise.

La présentation du bilan 2025 et des perspectives pour 2026 a été faite par Sidi Dagnogo, chef de service budget, planification et pilotage de la performance à la Snpeci. Il a indiqué que la direction générale a défini plusieurs objectifs stratégiques pour l'exercice 2026.

Parmi les priorités figure un programme d'investissements estimé à environ 511 millions de francs Cfa, destiné à financer diverses actions visant à améliorer les performances de l'entreprise.

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Dans la même dynamique, la société envisage également de renforcer ses ressources humaines. La direction générale prévoit ainsi le recrutement d'une dizaine de collaborateurs afin d'accompagner les différentes directions et de contribuer à l'amélioration des résultats de l'entreprise.

Revenant sur l'exercice 2025, Sidi Dagnogo a précisé que les résultats demeurent provisoires, dans l'attente de la finalisation des travaux comptables. Toutefois, les premières estimations font état d'un résultat net d'environ 400 millions de francs Cfa.

Le chiffre d'affaires devrait s'établir à un peu plus de 6,238 milliards de francs Cfa, pour un total de produits estimé à 8,760 milliards et des charges évaluées à près de 8,361 milliards de francs Cfa, soit un résultat attendu d'environ 399 millions de francs Cfa à la clôture de l'exercice.

Pour l'année 2026, l'objectif de chiffre d'affaires est fixé à 5,979 milliards de francs Cfa, pour un total de produits estimé à 6,386 milliards de francs Cfa. Dans un contexte marqué par les défis auxquels fait face le secteur de la presse, le résultat prévisionnel pour l'exercice 2026 devrait se situer autour de 73 millions de francs Cfa.

Le responsable des ressources humaines de Fraternité Matin, Mathias Kouassi, a présenté le projet de désignation du meilleur agent, une initiative visant à reconnaître et à valoriser les performances exceptionnelles au sein de la Snpeci. Selon lui, ce programme d'incitation est directement lié à l'évaluation des performances à travers l'outil Metron, garantissant ainsi une évaluation objective et transparente.

L'objectif est de motiver l'ensemble du personnel en mettant en avant les agents qui incarnent l'excellence, le professionnalisme et l'engagement envers les valeurs de l'entreprise.

Le processus de sélection reposera sur plusieurs critères, notamment la moyenne d'évaluation issue de l'outil Metron, avec un seuil minimum fixé à 4,565. Les meilleurs agents de chaque direction seront ensuite retenus pour la suite du processus.

Un jury composé de neuf membres, représentant la direction, les délégués du personnel, le service juridique, le comité d'éthique, les syndicats et les ressources humaines, sera chargé de départager les candidats.