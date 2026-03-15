Sénégal: Un protocole d'accord d'environ 74,2 milliards de FCFA pour renforcer le système sanitaire

- Le Sénégal et les Etats-Unis ont signé un protocole d'accord quinquennal d'un montant de 135 millions de dollars soit environ 74,2 milliards de FCFA pour renforcer le système sanitaire sénégalais, a-t-on appris du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.

Le document a été paraphé, vendredi, par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Ibrahima Sy, et Jennifer Davis-Paguada, Chargée d'Affaires de l'Ambassade des États-Unis, indique le ministère dans un communiqué transmis à l'APS.

Le protocole d'accord vise notamment à "renforcer la surveillance épidémiologique, les systèmes de laboratoire, la prévention contre les épidémies et la transformation numérique du système de santé".

Il repose sur un principe de cofinancement, selon le ministère, précisant que les États-Unis fourniront 63 millions de dollars, soit 34,6 milliards de FCFA, tandis que le Sénégal contribuera à hauteur de 72 millions de dollars, soit 39,6 milliards de FCFA.

"Ce partenariat s'inscrit dans la vision nationale de renforcement de la souveraineté sanitaire, de modernisation des services publics et d'amélioration durable de la santé des populations", souligne la même source.