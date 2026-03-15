Sénégal: Le Congo peut apporter au Sénégal sa 'grande expérience' de pays pétrolier (ambassadeur)

14 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La République du Congo peut apporter au Sénégal sa "grande expérience" de pays producteur de pétrole dans le cadre de la coopération sur les hydrocarbures, a indiqué son ambassadeur à Dakar, Luc-Jean Saint-Vito AKa-Evy.

"Nous voulons que sur le plan des hydrocarbures, il y ait une bonne fraîcheur. Le Congo a quand même une grande expérience de pays pétrolier", a-t-il dit lors d'un entretien avec des journalistes de l'Agence de presse sénégalaise (APS) en prélude de la présidentielle prévue dimanche dans son pays.

Il a signalé que le Premier ministre Anatole Collinet Makosso et son homologue Ousmane Sonko ont échangé sur cette question lors d'une visite officielle à Dakar en juin 2025.

Le diplomate souhaite une "coopération durable" dans le domaine des hydrocarbures.

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Il dit également espérer que pour la prochaine commission mixte entre les deux pays, les accords signés lors de la dernière commission "seront approfondis dans les domaines de l'enseignement supérieur, commercial (...), culturel, artistique, agricole".

Selon lui, "le problème qui reste entier, c'est la mise en pratique, la mise en oeuvre de ces accords".

L'ambassadeur de la République du Congo est revenu sur le volume des échanges entre les deux pays.

"Sur le plan économique, la balance est en faveur du Sénégal mais on essaie de faire en sorte qu'il y ait équilibre entre les deux pays surtout sur le domaine de la pêche et l'agriculture", a-t-il expliqué.

Luc-Jean Saint-Vito AKa-Evy est d'avis que les Sénégalais sont "plus commerçants" que les congolais mais dans les autres domaines tels que la culture, le Congo participe régulièrement aux activités dont la Biennale de l'art africain contemporain, le salon du livre et cela depuis Senghor.

Lire l'article original sur APS.

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