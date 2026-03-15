Sénégal: Les relations entre Dakar et Brazzaville sont 'excellentes' (Ambassadeur)

Dakar — Les relations entre le Sénégal et la République du Congo sont excellentes et reposent sur les liens séculaires entre les deux peuples, a déclaré l'Ambassadeur congolais à Dakar, Luc-Jean Saint-Vito AKa-Evy.

"Les relations entre le Congo et le Sénégal sont excellentes. Dans la partie de l'Afrique centrale où il y a beaucoup plus de Sénégalais, c'est le Congo Brazzaville notamment à Pointe Noire", a-t-il dit.

M. Aka-Evy recevait une équipe de journalistes de l'Agence de presse sénégalaise (APS) en prélude du scrutin présidentiel prévu dimanche dans son pays.

Depuis la fin du 19eme siècle "jusqu'à maintenant, le Sénégal et le Congo n'ont que de bonnes relations avec des visites régulières des ministres", a t-il soutenu, rappelant la figure du Sergent Malamine Camara qui avait accompagné Savorgnan de Brazza dans la conquête du Congo.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon l'ambassadeur, "les 2/3 des Congolais qui vivent au Sénégal sont bien intégrés dans les secteurs où ils évoluent (....) particulièrement les étudiants".

Il a souligné que les deux ministères de l'Enseignement supérieur ont signé des accords qui font que les étudiants congolais inscrits à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) ont les mêmes conditions d'entrée que les étudiants Sénégalais.

Pour le diplomate, "le Sénégal reste un des pôles d'apprentissage pour les étudiants congolais", qui suivent des formations en médecine, en informatique, en techniques de communication, etc. Ils sont également inscrits à la faculté de droit de l'UCAD et à celle de Gaston Berger de Saint-Louis (Nord).

Les entrepreneurs congolais installés depuis longtemps au Sénégal sont également "très bien intégrés (...)", selon l'Ambassadeur.

Luc-Jean Saint-Vito AKa-Evy dit espérer que les deux pays vont toujours garder cette "relation fraternelle poussée". "Depuis Malamine [Camara] les relations se sont tissées entre les deux Etats mais aussi entre les Congolais et les Sénégalais. Il y a beaucoup de mariage mixte (....)", a t-il souligné.

"Nous partageons (....) l'Afrique de Cheikh Anta Diop, de Senghor, de Théophile Obinga, le panafricanisme qui est le mot d'ordre de l'Union africaine et qui constitue le meilleur pont entre les peuples africains (...), a t-il dit.