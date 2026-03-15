Sénégal: Linguère - El Hadj Malick Ndiaye distribue 45 tonnes de riz aux populations des 19 communes du département

Linguère — Le président de l'Assemblée nationale, El Hadji Malick Ndiaye, a procédé, samedi, à la distribution de 45 tonnes de riz et de kits alimentaires au profit des populations issues des 19 communes du département de Linguère, dans un élan de solidarité à l'occasion du mois béni de Ramadan.

La cérémonie, organisée en présence d'autorités administratives et politiques locales, de chefs de service, de directeurs généraux ainsi que d'élus territoriaux, a été placée sous le signe du partage et du "ndogou" collectif.

"À travers ce geste, nous voulons traduire en actes notre engagement social envers les populations du Djoloff et matérialiser la vision du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et de son Premier ministre, Ousmane Sonko", a-t-il déclaré.

Selon M. Ndiaye, cette initiative vise à soutenir les familles durant le Ramadan et à les aider à mieux préparer la fête de la Eid al-Fitr (Korité). Les kits distribués comprennent notamment du sucre et des dattes.

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Le président de l'Assemblée nationale a par ailleurs salué les efforts du gouvernement dans la renégociation de plusieurs contrats pétroliers, gaziers et miniers, affirmant que ces démarches ont permis de réaliser des avancées dans le domaine des infrastructures et de l'électrification rurale.

Il a notamment indiqué qu'une dizaine de villages du département de Linguère ont été électrifiés et que plus de 100 autres sont enrôlés dans un nouveau programme d'électrification rurale.

M. Ndiaye a également évoqué la réalisation de projets routiers dans la zone, citant notamment le bitumage du tronçon Kamb-Mboula long d'une vingtaine de kilomètres et celui de Dahra-Mbeuleukhé d'environ 40 kilomètres.

Le responsable politique a en outre annoncé le redimensionnement du projet Pré-Ferlo, financé à hauteur de 300 milliards de francs CFA, dont l'objectif est d'étendre l'accès à l'eau et de développer des aménagements agricoles dans le département.

Selon lui, l'eau issue du lac de Guiers, à partir de Keur Momar Sarr, devrait traverser le Djoloff jusqu'à Vélingara Ferlo, dans la région de Matam, avec l'installation d'aménagements agricoles et de bassins piscicoles pour favoriser les cultures maraîchères toute l'année.

Ce projet prévoit également la réalisation de canaux d'irrigation dans plusieurs communes afin de promouvoir l'agriculture, réduire la transhumance et contribuer à fixer les jeunes dans leurs localités, a t-il dit.

Le président de l'Assemblée nationale a par ailleurs souligné que le gouvernement travaille à la mise en oeuvre d'un vaste programme de routes bitumées et de pistes de production pour désenclaver le département de Linguère, notamment sur les axes Dahra-Thiel-Gassane et Linguère-Namarel-Ndioum.

Il a enfin invité les populations, en ce mois de Ramadan, à formuler des prières pour la stabilité du Sénégal et la paix au Moyen-Orient.