Sénégal: Le recensement de l'électorat, un préalable au vote de la diaspora congolaise (ambassadeur)

Dakar — L'ambassadeur de la République du Congo au Sénégal, Luc-Jean Saint-Vito AKa-Evy, estime qu'un travail de recensement de l'électorat est un préalable nécessaire pour permettre à la diaspora congolaise de participer aux élections.

"Le vote de la diaspora congolaise est reconnu par la Constitution. Mais il se trouve que pour un certain nombre de raisons matérielle, financière, les missions diplomatiques n'ont pas encore mis en place tout le dispositif adéquat pour pouvoir organiser ces élections", a-t-il dit à une équipe de journalistes de l'Agence de presse sénégalaise (APS) en prélude du scrutin présidentiel prévu ce dimanche.

Il a rappelé qu'il y a de cela 6 ans, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Claude Gakosso, en visite officielle à Dakar, avait annoncé qu'il y aurait bientôt l'élection des députés des Congolais de l'étranger.

"Ce qui signifie que bientôt il y aura des élections de la diaspora congolaise (...) mais c'est une question de temps et une question de moyens parce qu'il faut procéder par un recensement de la diaspora (...) sur les cinq régions géographiques", a-t-il indiqué.

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Luc-Jean Saint-Vito AKa-Evy a signalé qu'une activité de recensement "demande quand même un certain outillage du point de vue de la convocation du corps électoral à l'étranger (...) il faut que l'on mette en place un dispositif à la fois juridique avec les pays [d'accueil] pour pouvoir organiser ces élections. Un certain nombre d'outillage adéquat".