Tunisie: Un patient de 73 ans retrouve la vue après une opération délicate à Gabès

Une intervention chirurgicale ophtalmologique de haute précision a été réalisée avec succès à l'hôpital régional de Gabès, a annoncé samedi le ministère de la Santé.

Dans un communiqué, le département a indiqué que le docteur Yassine Belghith a pratiqué une opération délicate sur un patient âgé de 73 ans qui avait perdu la vue à la suite d'un accident survenu il y a cinq ans. L'intervention s'est déroulée avec succès.

L'opération a consisté à stabiliser le sac capsulaire à l'aide de la technique de l'anneau capsulaire d'Ahmed, utilisée dans le traitement de la cataracte d'origine traumatique. Cette technique chirurgicale avancée est généralement employée dans les cas ophtalmologiques complexes.

Selon la même source, il s'agit de la première intervention de ce type réalisée à l'hôpital régional de Gabès, ce qui reflète les progrès enregistrés dans le domaine de la chirurgie ophtalmologique de précision dans les établissements de santé régionaux.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le ministère de la Santé a, à cette occasion, salué les efforts des équipes médicales et paramédicales des hôpitaux publics, réaffirmant sa volonté de poursuivre le renforcement des équipements médicaux modernes et le développement des compétences spécialisées afin de rapprocher les services de santé avancés des citoyens dans les différentes régions du pays.