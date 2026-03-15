Placement défensif, réussite au milieu, balles arrêtées et efficacité en attaque, Patrice Beaumelle joue le match clé de sa saison avant celui du retour. Ces aspects sont fondamentaux.

- Entre l'EST et Al Ahly, il y a des points communs au niveau local et continental. Il y a aussi des différences avec un Al Ahly qui domine de loin le palmarès de la Ligue des champions, et qui prime par ses moyens colossaux. Quand ils s'affrontent, et c'était le cas à plusieurs reprises, ce sont toujours des matches intéressants même quand l'un d'eux ne marchait pas fort.

L'ascendant des Cairotes dans les confrontations directes est indiscutable, mais cela ne change rien dans l'équilibre des forces. Demain soir, l'EST défie Al Ahly en ayant les mêmes chances. En ce moment, le représentant tunisien se porte nettement mieux que son adversaire du jour qui passe par une sérieuse crise de résultats et dont les stars ramenées à l'intersaison ne portent pas le plus attendu.

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L'EST de Patrice Beaumelle est pratiquement au point avec des joueurs blessés qui reviennent comme Sasse et Tougai, des joueurs qui ont pris de l'envergure en cette Ligue des champions, tels que Diarra et Diakité et des cartes disponibles comme Ben Hmida, Jlassi, Ben Saïd et Tka. L'entraîneur français sait bien que son sort dépend de cette confrontation contre Al Ahly : s'il veut s'installer confortablement et durer dans son poste tranquillement, il doit passer le cap des quarts de finale.

Déjà, il est contesté par les supporters « sang et or » après ses matches en championnat. Le match de vérité, c'est demain soir pour cet entraîneur qui connaît bien l'Afrique. Il doit choisir le bon onze capable de lui donner l'avantage confortable avant le match retour. Les solutions sont diverses, et à ce sujet, il peut être gêné par cet embarras du choix, notamment en attaque.

Il n'aura pas la contrainte du quota des joueurs étrangers, il va devoir lancer les meilleurs. Avec un 4-3-3 comme configuration tactique de départ, Beaumelle penche pour un milieu « bosseur » et costaud pour faire le poids à Dieng et Attia. Ogbelu, bien qu'écarté après avoir signé un précontrat avec Ittihad Tripoli, semble prêt pour commencer le match avec Hadj Ali. Cette association a été utilisée devant l'ASM.

Ceci pour donner plus de marge de déplacement et de mobilité à Tka, lui aussi précieux dans la couverture et dans la transition offensive. On s'attend à voir probablement un trio étranger pour l'attaque en les personnes de Sasse, Diarra (qui a si progressé) et éventuellement Danho (ou Diakité) en pointe de l'attaque.

Pas d'erreurs

Quand on joue à ce niveau de compétition, les erreurs se paient cash, notamment dans le placement défensif. Les détails peuvent aussi basculer le match pour l'une des deux équipes. L'EST est une équipe athlétique qui impose son tempo, et en l'absence de Blaïli, le plan de jeu, les mouvements offensifs ont changé.

Par ailleurs, Beaumelle a programmé des exercices sur les balles arrêtées car il sait bien que c'est un outil fondamental pour marquer. Et surtout, il ne faut pas trop calculer dans ce match aller, car le retour est aussi capital. Pas de buts encaissés, c'est la priorité d'une EST qui considère que la Ligue des champions est l'objectif suprême chaque saison.

La personnalité des joueurs et leurs qualités vont être dans la balance face à Al Ahly qui reste une équipe redoutable quoi que l'on dise. A commencer par le gardien Bechir Ben Saïd, dont on attend tant pour rassurer ses défenseurs.