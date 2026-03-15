Tunisie: L'INM annonce des pluies et des vents forts ce soir

14 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Des pluies parfois orageuses sont attendues dans la nuit de samedi à dimanche sur plusieurs régions du pays, avec des précipitations localement abondantes dans le nord-ouest, selon les prévisions de l'Institut national de la météorologie.

Le ciel sera parfois très nuageux avec des pluies éparses et temporairement orageuses sur les régions ouest du nord et du centre. Les précipitations s'étendront progressivement au cours de la nuit vers le reste des régions.

Les pluies pourraient être parfois fortes, notamment dans les gouvernorats de Bizerte, Béja et Jendouba, avec des chutes de grêle par endroits. Le vent soufflera du secteur ouest, fort près des côtes et dans le sud, où des tourbillons de sable locaux sont possibles.

Il sera modéré à relativement fort ailleurs. La mer sera agitée puis localement très agitée. Les températures nocturnes varieront entre 10 et 14 degrés dans le nord et le centre, autour de 8 degrés sur les hauteurs de l'ouest et entre 14 et 19 degrés dans le sud.

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