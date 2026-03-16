Sénégal: Qualifications Mondial féminin 2026 - Cheikh Sarr 'très fier' de la prestation des Lionnes

Dakar — L'entraîneur de l'équipe nationale féminine de basketball du Sénégal, Cheikh Sarr, s'est dit "très fier" de la prestation de ses joueuses victorieuses (61-54) de la Nouvelle-Zélande, samedi à San Juan, saluant l'engagement collectif, la discipline tactique et l'intensité défensive de son équipe.

Ce succès est la première victoire du Sénégal dans le tournoi qualificatif pour la Coupe du monde féminine de basket 2026, prévue à Berlin en septembre.

Les Lionnes occupent actuellement la troisième place du groupe, en attendant l'issue de la rencontre entre les Équipe des États-Unis de basket-ball féminin et l'Équipe d'Italie féminine de basket-ball, en cours.

"Je suis très fier de mes joueurs, je pense qu'elles ont fait un très bon travail. Une victoire reste une victoire. Nous sommes très heureux, parce que c'est ce que nous recherchions. Nous savons qu'il est très difficile de gagner contre l'Espagne et les États-Unis", a déclaré Cheikh Sarr en conférence de presse d'après-match.

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Le technicien sénégalais a notamment salué le rôle de la capitaine, Yacine Diop, meilleure marqueuse du match avec 13 points. "J'ai parlé à la capitaine. Elle a fait un très bon travail en tant que leader", a-t-il souligné, précisant avoir insisté auprès de ses joueuses sur l'importance du jeu collectif.

Cheikh Sarr s'est également félicité de la progression de son équipe dans la gestion des pertes de balle. "Au total, nous avons eu 45 balles perdues lors des deux matchs. C'était trop. Mais aujourd'hui, dans la première mi-temps, nous n'en avons eu que cinq. Et à la fin du match, nous en avons eu dix, ce qui est très bien. Cela signifie que nous contrôlons le jeu", a-t-il analysé.

Le technicien sénégalais a mis en avant l'intensité défensive de ses joueuses. "Nous avons fait de notre mieux pour arrêter les tirs et les transitions offensives. Elles n'ont marqué que trois points en première mi-temps. C'est notre style de jeu", a-t-il expliqué.

Selon lui, affronter des grandes nations comme les États-Unis et l'Espagne reste toujours un défi. "La clé, c'était la défense. Nous savons qu'elles ont de très bonnes joueuses, le numéro 8, Graham, et d'autres grandes joueuses capables d'attaquer le panier. La défense a été la clé et nous devons la garder pour la prochaine fois", a-t-il indiqué.

Le sélectionneur est également revenu sur le retour de Sokhna Aïda Sabou Gueye, absente des deux premiers matchs en raison d'une blessure. "Je pense que nous avons tous ressenti son absence. Elle a joué environ 30 minutes et nous avons été récompensés. Elle s'est bien battue. C'est une très bonne joueuse", a-t-il dit de la meneuse, auteure de huit points.

"Quand elle est revenue, je pense qu'elle était très confiante pour jouer le ballon, le partager et le distribuer. Nous sommes confiants qu'elle pourra continuer à contribuer et nous aider, ainsi que les autres", a-t-il poursuivi.

De son côté, la capitaine des Lionnes, Yacine Diop, s'est également félicitée de la prestation collective. "Nous avons pu jouer de manière agressive aujourd'hui pour faire la différence. C'était un match physique, mais nous avons réussi à tenir bon", a-t-elle déclaré.

Elle a assuré que ses coéquipières sont prêtes pour le prochain match. "C'est toujours excitant de jouer contre une grande équipe. Je pense que ce sera un bon match et nous serons prêtes à jouer", a-t-elle ajouté.

Le Sénégal affrontera Équipe nationale féminine de Porto Rico de basket-ball, pays hôte, lundi à 00h GMT pour le compte de la quatrième journée.